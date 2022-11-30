«القاهرة الإخبارية» تكشف تفاصيل رفع الحد الأدنى للأجور في موريتانيا

كشف الكاتب الصحفي محمد عبدالرحمن، رئيس تحرير صحيفة الصدى الموريتانية، تفاصيل قرار رفع الحد الأدنى للأجور 50% في موريتانيا، قائلا: «الزيادات في الأجور التي أعلنها الرئيس بمناسبة ذكرى الاستقلال الوطني جاءت في وقتها، نظرا للهشاشة الاجتماعية التي يعشيها الكثير من أفراد المجتمع الموريتاني والموظفون، خاصة مع الأزمات الحالية».

الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية تتعلق بجائحة كورونا التي ضربت العالم كله

وأضاف رئيس تحرير صحيفة الصدى الموريتانية خلال مداخلة هاتفية عبر «النشرة المغاربية»، على قناة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلامية فيروز مكي: «الهشاشة الاجتماعية والاقتصادية تتعلق بجائحة كورونا التي ضربت العالم كله وأزمة الطاقة الناجمة عن الأزمة الروسية الأوكرانية، بالإضافة إلى الأزمات الاجتماعية والاقتصادية المحلية التي تشهدها المنطقة ككل».

الزيادة في الحد الأدنى للأجور تقارب 150 دولار

وتابع «عبدالرحمن»: «في هذا السياق تكون هذه الزيادة لفتة إنسانية واجتماعية كبيرة للموظفين الحكوميين الرسميين في موريتانيا، والزيادة في الحد الأدنى للأجور تقارب 150 دولارا، وهي زيادة تعتبر نوعية».

وأشار رئيس تحرير صحيفة الصدى الموريتانية، إلى أن هناك زيادة تقارب 50 دولارا، حيث جرى تخصيصها لكل موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين، وتشمل كل الموظفين الحكوميين، كما جرى زيادة المعاشات بنسبة 66%.