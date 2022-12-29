عاجل.. بدء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة «مدبولي»

بدأ الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل قليل، في مقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويتابع رئيس الوزراء خلال الاجتماع، تطورات الملفات المختلفة التي تعمل عليها الحكومة، وعلى رأسها ضبط الأسواق، وتسريع وتسهيل الإفراج عن السلع من الموانئ، واستعدادات شهر رمضان المُعظم، وغيرها من الملفات التي تعمل عليها الحكومة.