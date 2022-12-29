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عاجل.. بدء الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة «مدبولي»

كتب:

محمد مجدي
10:44 ص | الخميس 29 ديسمبر 2022
الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

الدكتور مصطفى مدبولي - رئيس مجلس الوزراء

بدأ الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قبل قليل، في مقر المجلس بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويتابع رئيس الوزراء خلال الاجتماع، تطورات الملفات المختلفة التي تعمل عليها الحكومة، وعلى رأسها ضبط الأسواق، وتسريع وتسهيل الإفراج عن السلع من الموانئ، واستعدادات شهر رمضان المُعظم، وغيرها من الملفات التي تعمل عليها الحكومة.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.