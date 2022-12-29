تفاصيل وفاة حفيد بوب مارلي عن عمر ناهز 31 عاما بسبب نوبة ربو

توفي المغني جوزيف مارلي المعروف بـ «جو ميرسا» نجل الموسيقي ستيفن مارلي وحفيد أسطورة موسيقى الريجي بوب مارلي، عن عمر ناهز الـ31 عاما، حيث تم العثور عليه داخل سيارته وقد فارق الحياة.

وكشف موقع «نيويورك بوست» أن وفاة حفيد بوب مارلي مرتبطة بنوبة ربو حيث كان يعاني الفنان الراحل من مشاكل في التنفس بسبب الربو طوال حياته، بالرغم من عدم الإعلان عن الأمر رسميا حتى الآن

رئيس وزراء جامايكا ينعي وفاة حفيد بوب مارلي: خسارة فادحة للموسيقى

وأثار خبر وفاة المغني الشاب حالة من الحزن لدى جمهوره على منصات التواصل الاجتماعي، ونعى رئيس الوزراء الجامايكي أندرو هولنس، «جو ميرسا» في تغريدة عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، قائلا: «أتعاطف مع أصدقاء جوزيف وشركائه وإلى أخوية موسيقى الريجي ومعجبيها في كل مكان»، متابعا: «وفاته المبكرة في سن مبكرة خسارة فادحة للموسيقى ونحن نتطلع إلى الجيل القادم».

من هو جو ميرسا؟

ولد جو ميرسا في جامايكا عام 1991، وانتقل إلى ميامي في سن الحادية عشرة، التحق بمدرسة بالميتو الثانوية قبل التسجيل في كلية «ميامي ديد»، حيث درس الهندسة الصوتية، تعرض جو ميرسا للموسيقى في سن مبكرة أثناء تربيته من قبل والده ستيفن، وهو أحد أبناء «مارلي»البالغ عددهم 11 الذين اتبعوا خطى فنان موسيقى الريجي الراحل.

بعد أن بدأ في كتابة الموسيقى في المدرسة الإعدادية، أصدر جو ميرسا أغنيته الأولى «My Girl» - بالتعاون مع ابن عمه دانيال بامباتا مارلي في عام 2010، وفي عام 2014، قدم «جو» أول أغنية له بعنوان «Comfortable»، بينما أصدر أحدث ثاني أسطواناته بعنوان «Eternal» العام الماضي.

وكان بوب مارلي توفي في عام 1981 بسبب سرطان الجلد عن عمر يناهز 36 عامًا، ولديه 11 طفلًا من سبع نساء مختلفات.