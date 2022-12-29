مدير المتحف القبطي توضح أبرز مقتنيات «هدايا وحكاية» بمناسبة عيد الميلاد

هنأت جيهان عاطف مدير عام المتحف القبطي، المصريين بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد: «كل عام والمصريين بخير ومصر كلها بخير»، متابعة بأن المتاحف لها دور مهم وحيوي بالمجتمع فهي ليست مجرد مكان لعرض المقتنيات الأثرية فقط، بل لها دور اجتماعي أيضًا، فهي تعد مؤسسة تعليمية تثقيفية تربوية، فالمتحف القبطي من خلال هه الأنشطة المتعددة التي يقوم بها يستهدف ربط المجتمع.

«هدايا وحكاية» يتم تنظيمه بمناسبة الاحتفالات بأعياد الميلاد

وأضافت عاطف، في مداخلة هاتفية على فضائية dmc، أنّ أبرز الانشطة التي يقوم بها المتحف القبطي هي إقامة المعارض، إذ ينظم المتحف القبطي العديد من المعارض وبصورة مستمرة، وينظم نحو من 4 إلى 5 معارض سنويًا، وأن فكرة المعرض الجديد "هدايا وحكاية" يتم تنظيمه بمناسبة الإحتفالات بأعياد الميلاد الكريسماس ورأس السنة الميلادية، ويستهدف إلقاء الضوء على الهدايا التي قدمت للسيد المسيح في الولادة ويتم ربطها بفكرة المواليد الجدد والهدايا التي يتم تقديمها لهم، فأي طفل مولود يتم تقديم الهدايا لأسرته من الأهل والأصدقاء، وهي نفس الفكرة التي تقوم عليها فكرة المعرض.

مقنيات معرض «هدايا وحكاية» بالمتحف القبطي

وأوضحت مدير عام المتحف القبطي، أنّ أبرز المقنيات بالمعرض هي مخطوط باللغة العربية مصور بالألوان يمثل حدث الميلاد وزيارة المجوس للطفل، وصليب من البرونز عليه مشاهد من حياة السيد المسيح على الأرض من البشارة وحتى الميلاد، ودلاية من الذهب ممثل عليها بشارة الملاك جبرائيل من العدرة، وأيقونة للقديس المعروف باسم سانتا كلوز أو بابا نويل والذي كان بالأساس قديس يقدم العطايا والهبات لأهل القرية التي كان يقيم بها.