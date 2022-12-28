احتفالا برأس السنة.. بابا نويل يطير في سماء الغردقة لتوزيع الهدايا على السياح

شهدت الغردقة احتفالات السائحين بالكريسماس ورأس السنة على الشواطئ بعروض رائعة لشخصية بابا نويل، حيث ارتدى مجدي عبد الغني لاعب «الفلاي بورد» الشهير في مصر، ملابس بابا نويل مجسدا شخصيته وطار في سماء الغردقة، موزعًا هدايا الكريسماس على السائحين الأجانب في مشهد ساحر تفاعلوا معه على أنغام الموسيقى.

هدايا للسائحين في احتفالات رأس السنة بالغردقة

أضاف محمد عيد الخبير التسويق بفنادق الغردقة، أن هناك مشاركة من السياح الأجانب بمختلف الجنسيات في احتفالات الكريسماس ورأس السنة في الغردقة بشكل يومي، مضيفا في تصريحات لـ«الوطن»، أن احتفالات رأس السنة في الغردقة شهدت عروضا لـ«الفلاى بورد»، وتوزيع الهدايا على السائحين، حيث جسد مجدي عبد الغني أشهر لاعبي الفلاى بورد في مصر، شخصية بابا نويل وطار في السماء بلعبة الـ«فلاي بورد».

وحرص السائحين على التفاعل والتقاط الصور التذكارية، ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مما يساهم في تنشيط السياحة للمدينة، في ظل احتفالات رأس السنة بفنادق الغردقة.

الفلاي بورد في احتفالات رأس السنة بالغردقة

بدوره ذكر مجدي عبد الغني، في تصريحات لـ«الوطن» اليوم، الأربعاء، أنه سعيد بمشاركته في احتفالات السائحين برأس السنة على شواطئ الغردقة، مضيفا أنه شارك في عدد من الحفلات والمهرجانات في الغردقة وعدد بالمدن العربية والأوروبية.

وأوضح أن لعبة «الفلاى بورد» تمارس فوق سطح الماء، وجرى اكتشافها في عام 2010 بفرنسا، وتحديدًا في مدينة مارسليا، وهي عبارة عن موتوسيكل بحري يتم تركيب خرطوم مياه به لدفع المياه لأعلى ثم يؤدي حركات استعراضية.