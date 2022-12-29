أول اجتماع لمجلس وزراء الشباب العرب في العاصمة الإدارية الجديدة

ترأس الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، الدورة 68 للمكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، عبر الاتصال المرئي online، كأول اجتماع يعقد للمكتب التنفيذي من العاصمة الإدارية الجديدة.

وجاء الاجتماع تنفيذا للقرار رقم 1028 لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب بالدورة العادية 45، والتي عقدت بتاريخ 26 مايو 2022.

شارك في الاجتماع السفيرة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، وأعضاء المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب وممثلي عددا من وزارات الشباب والرياضة العرب .

الدعم المقدم للأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية

وناقش الاجتماع الدعم المقدم للأنشطة والبرامج الشبابية والرياضية، واعتماد أنشطة وفعاليات مبادرة عام 2023 عاما للشباب العربي، والتي طرحها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهوية مصر العربية خلال اجتماعه بوزراء الشباب والرياضة العرب بالدروة 45 للمجلس باعتبار عام 2023 عاما للشباب العربي.

وتناول الاجتماع اعتماد موعد انعقاد اللجان الشبابية والرياضية والمالية للمجلس بالقاهرة يناير 203، وكذا استضافة المملكة العربية السعوديه لاجتماعات مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب ومكتبه التنفيذي.

تنفيذ أنشطة عاصمة الشباب العربي 2023

وتناول الاجتماع اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أنشطة عاصمة الشباب العربي 2023 بالجمهورية اللبنانية، والتأكيد على اقامة الفعاليات في بيروت عاصمة الشباب العربي، بالاضافة إلى استعراض احتفالية قادرون باختلاف والتي أقيمت برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبحضور عدد من الشباب العربي.