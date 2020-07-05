صبحي يشهد اجتماع مجلس وزراء الشباب العرب في دورته الـ43

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، اليوم، افتتاح اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في دورته الـ43 بالفيديو كونفرانس.

وتناول الإجتماع تسليم رئاسة المجلس الوزاري من السيد الحسن عبيابه وزير الشباب والرياضة بالمملكة المغربية إلى الدكتور الطالب سيد أحمد وزير التشغيل والشباب والرياضة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية، ومناقشة المشروعات التي تم تنفيذها خلال الفترة السابقة، بالإضافة إلى المشروعات المزمع إقامتها أونلاين أو في الدول العربية بعد انقضاء جائحة فيروس كورونا خلال الدورة الجديدة للمجلس.

وتقدم الدكتور أشرف صبحي بالشكر لكل من الدكتور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية والدكتورة هيفاء أبو غزاله الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية على الجهد المبذول منهم من أجل العمل والارتقاء بمنظومة العمل في ملفات قطاعي الشباب والرياضة بجامعة الدول العربية، وتوجه أيضاً بالشكر لمعالي الدكتور عثمان الفردوس وزير الشباب والرياضة بالمملكة المغربية لرئاسته الدورة رقم (43) لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، وأيضاً للدكتور الطالب سيد أحمد وزير الشباب والرياضة بالجمهورية الموريتانية ورئيس الدورة الحالية رقم (43)، متمنياً له كل التوفيق والنجاح في عمله.

كما توجه بالترحيب للسادة الوزراء الذين يشاركون للمرة الأولى في المجلس الوزراي وهم العراق، تونس، ليبيا، السودان، ولبنان.

وأكد صبحي، أن مشاركة الشباب في ظل الظروف الحالية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع من توقف للنشاط خاصة من فيروس كورونا المستجد (COVID-19)، وأيضاً التحديات الأخرى التي تواجه مجتمعاتنا العربية كالإرهاب والبطالة والركود الاقتصادي، كان دافعاً أكبر لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب للعمل علي توفير وتنفيذ البرامج أون لاين لجذب أكبر عدد ممكن من الشباب لاستثمار طاقات الشباب وقدراته التي يتميز بها، بالإضافة إلى الاتفاق على تنفيذ أنشطة طبيعية يتم تنفيذها خلال الفترة الثانية من العام الحالي على أمل أن تعود الحياة تدريجياً في الفترة القادمة، حيث تعتبر هذه البرامج بمثابة المحك الحقيقي لتفاعل الشباب وتبادل الخبرات والثقافات وتوطيد أواصر الصداقة بينهم.

وأضاف أنه تم الاتفاق على إطلاق مشروع جائزة التميز للشباب العربي والتي تهدف إلى تكريم الشباب العربي أصحاب المبادرات المتميزة التي تخدم الوطن العربي، بالإضافة إلى تكريم بعض الرموز العربية التي كان لها الفضل في إثراء الحركة الشبابية أو الرياضية في الوطن العربي، على أن يتم إعداد كتيب يتضمن معايير واضحة عن المشروع متضمنة كل التفاصيل.

وفي كلمته، أعرب الدكتور الطالب سيد أحمد وزير التشغيل والشباب والرياضة بالجمهورية الإسلامية الموريتانية عن سعادته برئاسته للدورة رقم (43) لمجلس وزراء الشباب والعرب، مقدماً الشكر للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب لكل الدعم المقدم من طرفه، وللسيد الحسن عبيابه وزير الشباب والرياضة بالمملكة المغربية علي ما بذلوه من مجهود كبير في إدارة المجلس في دورته الـ(42)، في ظروف الظروف التي مرت بها البلاد كلها، مضيفاً أنه سيتم العمل في الفترة المقبلة بصورة أكبر على تنفيذ البرامج والمشروعات من أجل الشباب والعمل على أن يستفيد منها قطاع أكبر من الشباب، وجعل البرامج تتناول القضايا التي يهتم بها الشباب بصورة أكبر، كما تتيح فرص لإبداع الشباب والعمل على التطوير واستغلال قدراتهم.