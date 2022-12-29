«جنوب سيناء»: تفعيل اتفاقية التآخي بين شرم الشيخ ومدينة ألماتي في كازاخستان

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، السفير خيرات لاما شريف، سفير جمهورية كازاخستان بالقاهرة، لبحث تعزيز سبل التعاون المشترك، وتفعيل اتفاقية التآخي الموقعة بين مدينة شرم الشيخ، ومدينة ألماتي بكازاخستان.

ورحب المحافظ بالسفير الكازاخي، مؤكدًا عمق العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين، موجهًا بإعداد برنامج سياحي لزيارة بعض الأماكن السياحية، ومسجد الصحابة، وكاتدرائية السمائيين، والمدينة الشبابية بشرم الشيخ، ونادي شرم الشيخ الرياضي، ومتحف شرم الشيخ.

اتفاقية التآخي

ويهدف اللقاء إلى تفعيل اتفاقية التآخي بين مدينة شرم الشيخ المصرية، ومدينة ألماتي في كازاخستان، والتي وقعها محافظ جنوب سيناء عام ٢٠١٦ خلال زيارته لكازاخستان، التي ضمنها تبادل الفرق التراثية بين البلدين، وتبادل الخبرات والثقافات بين البلدين، وزيادة الرحلات السياحية لشرم الشيخ.

وسلّم السفير الكازاخي صورة من رغبة السفارة في إقامة قنصلية لها بمدينة شرم الشيخ، التي قامت السفارة بمخاطبة وزارة الخارجية المصرية في هذا الشأن.

العلاقات بين البلدين

أكد السفير خيرات لاما أهمية العلاقات المشتركة بين البلدين، معربًا عن سعادته بهذا اللقاء لتعزيز مسيرة التعاون المشترك في مجالات مختلفة، مشيراً إلى رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات الفندقة والضيافة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات الفندقية المقدمة بجمهورية كازاخستان لتصبح على غرار المنشآت الفندقية بمدينة شرم الشيخ.

وتناول اللقاء دفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة من كازاخستان إلى المقاصد السياحية المصرية أهمها شرم الشيخ، حيث أكد السفير توقيع اتفاقيات مع شركة إير كايرو المصرية لنقل الرحلات السياحية من كازاخستان إلى شرم الشيخ.

وتابع: «الشعب الكازاخستاني يعشق شرم الشيخ ويقدس السياحة»، متوقعًا بعد تشغيل خط الطيران بين المدينتين أن تزداد الحركة السياحية خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن «الشعب الكازاخستاني يعشق شرم الشيخ ويقدس السياحة».

من جانبه دعا محافظ جنوب سيناء السفير لحضور الاحتفال بمرور 800 عام على ميلاد الظاهر بيبرس، الذي سيتم تحديد الموعد قريبا.

وأعرب السفير عن رغبة بلاده في تدريب الفرق الرياضية بمدينة شرم الشيخ حيث تشهد كازاخستان طقسًا باردًا يصل إلى 40 درجة تحت الصفر خلال فصل الشتاء، بينما تتمتع شرم الشيخ بالطقس الدافئ طوال العام ومناظرها الساحرة. وفي ختام اللقاء أهدى المحافظ السفير درع المحافظة تعبيرًا عن الود والتعاون.

حضر اللقاء المستشار وليد السباعي، المستشار القانوني للمحافظة، واللواء عبد الفتاح حلمي، مفوض المحافظ للإعلام، واللواء خالد متولي، مفوض المحافظ للعلاقات الخارجية والمنح.