عاجل.. وفاة أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه عن 82 عاما

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل، بوفاة أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه عن 82 عاما.

وكانت صحيفة «ماركا» الإسبانية قالت في وقت سابق، إنَّ الحالة الصحية لأسطورة كرة القدم البرازيلي بيليه في تدهور مستمر، منذ دخوله مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو في أواخر نوفمبر الماضي.

تفاصيل الأيام الأخيرة في حياة بيليه

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، نقلًا عن تقارير محلية في البرازيل، أنَّ حالة أسطورة كرة القدم العالمية بيليه «ساءت ولم تعد تستجيب للعلاج».

وأبرزت الصحيفة الإسبانية، أنَّ الأسطورة البرازيلية الملقب بـ«الملك» وصاحب الـ82 عامًا بات يتلقى «رعاية تكميلية فقط لمساعدته على التنفس وتخفيف الألم».