البرازيل تعلن الحداد 3 أيام بعد وفاة بيليه

أعلنت السلطات في البرازيل الحداد 3 أيام بعد وفاة بيليه، وفقًا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان الرئيس البرازيلي المنتخب لولا دا سيلفا، نعى في وقت سابق، أسطورة كرة القدم بيليه، قائلا إن البلاد لم تشهد لاعبًا حمل رقم 10 مثله، وفقًا لما ذكرته قناة العربية الإخبارية.

وكتب دا سيلفا، عبر «تويتر»، أن قليل من البرازيليين رفع اسم البلاد مثل ما فعل، مضيفا عبر «تويتر»، إن بيليه الآن رفقة العديد من النجوم الأبدية: «ديدي-جارينشا- نيلتون سانتوس- سقراط-مارادونا»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

من جانبها، نعت ‏منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونسكو»، أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه، فيما قال ‏«الاتحاد الأفريقي» لكرة القدم، إن بيليه كان أحد أعظم أساطير كرة القدم في التاريخ.

وكان مستشفى «ألبرت أينشتاين اليهودي» في مدينة «ساو باولو» البرازيلية، أعلنت في بيان، أمس الخميس، عن وفاة أسطورة كرة القدم إدسون أرانتيس دو ناسيمنتو المعروف بـ«بيليه»، عن عمر 82 عاما بعد قضاء شهر في المستشفى، بسبب فشل أعضاء متعددة، نتيجة تطور «سرطان القولون»، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.