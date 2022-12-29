آخر ظهور لـ بيليه في المستشفى قبل وفاته.. بجوار العائلة

توفي بيليه، أسطورة كرة القدم الذي فاز بكأس العالم ثلاث مرات، وهو رقم قياسي، عن عمر 82 عاما، وخضع بيليه، حامل لواء اللعبة الجميلة لعلاج سرطان القولون منذ عام 2021، وذلك بحسب شبكة سي إن إن.

وقال المركز الطبي الذي دخله الشهر الماضي إنه توفي بسبب فشل العديد من الأعضاء نتيجة السرطان، وقال النجم البرازيلي نيمار، على إنستجرام: «لقد حوّل بيليه كرة القدم إلى فن وترفيه، وارتفعت مكانة البرازيل وكرة القدم بسبب الملك! لقد رحل ، لكن سحره سيدوم إلى الأبد!».

آخر ظهور لبيليه

وكان ابن وابنة أسطورة كرة القدم البرازيلية بيليه نشرا صورة على موقع «إنستجرام» لوالدهما، بينما يقضيان عيد الميلاد إلى جانبه في مستشفى ألبرت أينشتاين في ساو باولو، وكتبت كيلي ناسيمنتو ابنة بيليه، يوم الجمعة الماضي: «ما زلنا هنا، مع الكفاح والإيمان، نحن ليلة أخرى معًا»، و ترافقت كلماتها مع صورة تظهرها وهي تعانق والدها بينما يستلقي على سرير في المستشفى، وكانت صوفيا حفيدته تظهر في الصورة.

كما شاركت كيلي صورة التقطتها مع شقيقها لاعب كرة القدم البرازيلي والمدرب إدينيو، الذي وصل إلى المستشفى عشية عيد الميلاد، ونشر إدينيو عبر حسابه الخاص على انستجرام، وأمسك بيد والده وكتب: «أبي .. قوتي هي لك».

العائلة تقضي عيد الميلاد في المستشفى

وكانت كيلي أعلنت في وقت سابق من الأسبوع أن العائلة ستقضي عيد الميلاد في المستشفى بجانب بيليه، الذي دخل المستشفى في 29 نوفمبر لإصابته بعدوى في الجهاز التنفسي وما أسماه الأطباء بـ«إعادة تقييم العلاج الكيميائي لسرطان القولون الذي تم تحديده في سبتمبر 2021»، وفقًا لبيان المستشفى.