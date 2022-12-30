تسريب مياه الصرف الصحي بوديان زراعية بمطروح.. والمحافظ ينتقل للمعاينة

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن مناقشة حلول عملية عاجلة لتصريف تسرب مياه الصرف الصحي بجوار منطقة الغابة الشجرية، ومنع أسبابها مع تحديد مسار جديد لتوزيع وتصريف مياه ري وصرف الغابة الشجرية بعيدًا عن الوديان المزروعة بأشجار التين والزيتون والخضروات، والتجمعات السكنية من خلال عمل مجرى جديد أو أكثر وإقامة سدود لصد المياه مع ردم بالمعدات.

مياه الصرف في الغابة الشجرية

وتفقد محافظ مطروح، اليوم الجمعة، منطقة الغابة الشجرية على الطريق الدولي الساحلي «مطروح / الإسكندرية»، من خلال زيارة ميدانية برفقة اللواء أشرف إبراهيم السكرتير العام للمحافظة، واللواء آمون مرتضي أبو عمر رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي، ووكلاء الوزارات ومديري المديريات والإدارات المعنية.

ووجه المحافظ بمراجعة خريطة اتجاه مناسيب المياه ونوع التربة من خلال الدراسة المعتمدة من هيئة الاستشعار عن بعد، ومدى عمق تسرب واتجاه المياه في الأراضي، ووجه بالوقوف على إجراءات وزارة الزراعة بشان توسعة مساحة الغابة الشجرية.

اقتراحات لمواجهة تسريب مياه الصرف

وطلب محافظ مطروح، من جميع الأجهزة المعنية بعرض كافة الإجراءات العاجلة المقترحة من خلال جميع الجهات المعنية من مديرية الزراعة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي ومركز التنمية المستدامة بمطروح التابع لبحوث الصحراء بوزارة الزراعة، وجهاز تعمير الساحل الغربي وبمشاركة آراء أهالي المنطقة خلال 48 ساعة، وعرضها عليه لاتخاذ الإجراءات المناسبة وإيجاد الحلول وتطبيقها.