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«من البر التاني» برنامج اجتماعي فلسفي يقدمه محمد بكر على "نغم إف إم"

كتب:

محمد عزالدين
06:16 م | الجمعة 30 ديسمبر 2022
الإعلامي محمد عيد بكر

الإعلامي محمد عيد بكر

يستعد الإعلامي محمد عيد بكر لتقديم برنامج جديد على إذاعة "نغم إف إم" 105.3، حيث يستعد لتقديم برنامج «من البر التاني» يومي الأحد والاثنين من كل أسبوع من الساعة الثانية عشرة منتصف الليل وحتى الثانية صباحا.

لكل إنسان أهداف يسعى لها

وتدور فكرة البرنامج حول مراحل السعي في الحياة، وأن لكل إنسان أهدافا يسعى لها ربما يكون هناك معوقات حتى يصل للبر الذي يسعى له.

يذكر أن بكر قدم على مدار سنتين ونصف برنامج «إيد في إيد»، الذي اهتم بتسليط الضوء على المبادرات الرئاسية وحياة كريمة واستضاف عددا من الوزراء خلال البرنامج. 

صاحبة المكتبة والقاموس

وقدم قبل ذلك برنامج «صاحب المكتبة» و«القاموس»، وعددا من السهرات الإذاعية على نغم إف إم.

 

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بقلم محمد عزالدين