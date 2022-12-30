جمعية رسالة لـ قناة الحياة: قدمنا خلال قوافل ستر وعافية معرض ملابس لكل أفراد الأسرة

قال تامر جلال، المنسق الإداري في جمعية رسالة، إن الجمعية قدمت على مدار 16 قافلة نفذت تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي كل أشكال المساعدة لأهلنا، بالإضافة إلى تقديم خلال معرض ملابس لكل أفراد الأسرة خلال قوافل ستر وعافية.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج «أهل بلدنا» على شاشة قناة الحياة: «قدمنا معارض ملابس كتير لأهلنا في المحافظات، وقدمنا بطاطين؛ غير المساعدات الباقية بخلاف التدخل الخاص بالأطراف الصناعية لجمعية رسالة».

جلال: الناس اتبسطت جدا بأنواع الملابس

وتابع: «قدمنا اليوم معرض ملابس لنا، والناس اتبسطت جدا بأنواع الملابس الأطفالي والرجالي والحريمي والشتوي، ووزعنا بطاطين على كل المحتاجين من أهالينا».

واستطرد: «نسير على نفس النهج في 60 فرعا لجمعية رسالة على مستوى المحافظات على مدار السنة وليست في شهور معينة، وفي رمضان الخير بيزيد جدا وبيبقى ضعف الكميات اللي بنطلع بيها في القوافل العادية، ودا بالتنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي».

التحالف الوطني هو صاحب الفكرة لتجميع الجمعيات المؤسسات الأهلية

وأوضح: «التحالف الوطني هو صاحب الفكرة لتجميع الجمعيات المؤسسات الأهلية، إننا نكون موجودين ونقدر نساعد بمعارض ملابس وبطاطين ومواد غذائية، وفيه جمعية تانية ممكن تساعد بلحوم، وفيه يقدر يساعد بخدمات طبية في معظم التخصصات على مستوى القرى، وتكون مفيدة جدا في القرى النائية بالذات».