مركز القاهرة للدراسات: قرار إلغاء الاعتمادات المستندية صائب وحكيم

قال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إن قرار البنك المركزي الأخير بإلغاء الاعتمادات المستندية هو قرار مهم وكان مطلبا من جميع المستثمرين، خاصة أصحاب المصانع والشركات، أن يكون هناك تحول من نظام الاعتماد المستندي إلى نظام مستندات التحصيل.

السيد: مستندات التحصيل أفضل من الاعتمادات المستندية

وأضاف «السيد»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، والمذاع على فضائية «DMC»، أن مستندات التحصيل تكون قائمة على علاقة ما بين المستورد المصري سواء كانت شركة تجارية أو مصنع والجهة التي تقوم بالتصديق من جانب الدولة الأجنبية.

السيد: القرار يساعد في الحصول على البضائع والمكونات الصناعية

واستطرد: «القرار هيساعد في الحصول على البضائع والمكونات الصناعية عبر اتفاق تجاري بين مصر والمصدر إليها، وبالتالي فسيتم تسديد المستحقات المالية الخاصة بعملية الاستيراد وفقا للاتفاق فقد تصل إلى عام أو 180 يوما فقط، بينما كانت فكرة الاعتماد المستندي كانت قائمة على توفير كل قيمة الشحنة عند الطلب من اليوم الأول».