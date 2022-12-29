عاجل.. البنك المركزي يوقف العمل بالاعتمادات المستندية

أعلن البنك المركزي، اليوم، من خلال كتابه الدوري بتاريخ اليوم، عن السماح بقبول مستندات التحصيل لتنفيذ كل عمليات الاستيراد.

وكان البنك المركزي، أصدر كتيبا دوريا بتاريخ 13 فبراير 2022، بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كل العمليات الاستيرادية، والتعامل فقط مع الاعتمادات المستندية لدى تنفيذ العمليات الاستيرادية، والاستثناءات من القرارات اللاحقة له.

وكذلك أصدر «المركزي»، كتابا دوريا بتاريخ 27 أكتوبر الماضي، قرر فيه زيادة قيمة الشحنات المستثناة من قرار فبراير 2022، لترتفع إلى 500 ألف دولار أمريكي، أو ما يعادلها من عملات أخرى بدلاً من 5 آلاف دولار.

يأتي هذا، في ضوء ما أعلنه البنك المركزي، من التوجه نحو الإلغاء التدريجي لعمليات التقييد، وحتى إتمام الإلغاء الكامل في ديسمبر 2022.