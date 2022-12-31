احتفال أهالي كفر الشيخ بليلة رأس السنة 2023.. حفلات شواء وخروجات على الكورنيش

تستعد الأسر للاحتفال بقدوم عام جديد واستقبال ليلة رأس السنة 2023، ومنهم بعض أهالي محافظة كفر الشيخ الذين يحرص فريق منهم على السفر خارج المحافظة وفريق آخر على الخروج إلى أماكن متعددة داخل المحافظة لقضاء ليلة رأس السنة واحتفالات الكريسماس.

وتتجه أنظار أهالي كفر الشيخ إلى محافظة الإسكندرية لقربها من المحافظة، كما تتجه أنظار البعض إلى طنطا والمنصورة، لقضاء ليلة رأس السنة، والاحتفال بقدوم عام جديد.

السفر إلى الإسكندرية

«متعودين كل سنة نسافر إسكندرية نحتفل هناك برأس السنة أنا وأصحابي، بنروح نتعشى، ونقعد على الكورنيش والناس كلها بتكون موجودة، وييكون في حالة من الفرحة والسعادة، وناس كتير من كفر الشيخ بتسافر إسكندرية في رأس السنة لأن كفر الشيخ مفيش فيها أماكن كتير للخروج»، كلمات قالها أحمد عماد، أحد أهالي كفر الشيخ، لـ«الوطن».

وأضاف محمد مسعد، أحد أهالي الحامول، «متعودين بقالنا كام سنة بنحتفل برأس السنة في طنطا أو في مول طنطا، وقبل كده كُنا بنروح المنصورة، بس لما مول طنطا اتعمل بقينا بنروح هناك لأن بيكون فيه أجواء مختلفة، وكمان فيه أماكن ترفيهية حلوة خاصة للأطفال».

الاحتفال برأس السنة على كورنيش النيل بدسوق

يحرص أهالي كفر الشيخ على الاحتفال برأس السنة داخل مدينة دسوق من خلال الجلوس داخل الحدائق والمتنزهات، والرحلات النيلية، بحسب علاء إسماعيل، أحد أهالي دسوق: «بنحتفل برأس السنة في دسوق لأن عندنا حدائق ومتنزهات، وكفاية علينا كورنيش نهر النيل، يعني الرحلات النيلية باليل بتكون ممتعة، وناس كتير بتخرج تسهر في حديقة الأسرة والطفولة بدسوق، لأن بتطل على نهر النيل، وبتكون الأجواء مميزة».

ويتابع مصطفى محمود، أحد أهالي بيلا، «بنحتفل دائماً برأس السنة في المنصورة لأنها قريبة مننا، وبنكون كلنا مجموعة أصحاب ومعانا عربيات، وبنروح نتعشى، ونسهر، ونقضي يوم حلو ونرجع تاني، وبنستني اليوم ده من السنة للسنة عشان بيكون في أجواء احتفالية مميزة».

إقامة حفلات شواء بمصيف بلطيم

زيارة مصيف بلطيم وإقامة حفلات شواء طقس سنوي يحرص عليه بعض أهالي كفر الشيخ، وفقاً لـ«حسن خالد»، أحد أهالي كفر الشيخ: «لازم كل سنة نحتفل برأس السنة في شقتنا بمصيف بلطيم، وبنقوم بتنظيم حفلة شواء مع الأهل والأصدقاء، وبنسهر لحد الصبح وبعد كده نروح بلدنا تاني، وبيكون يوم جميل وذكري حلوة».

ويوضح أحمد وليد، أحد أهالي فوه، «بنحتفل برأس السنة في البيت مش بنطلع يعني، بس بنتجمع، وبنطلب أكل، وبنقعد نلعب كوتشينة، ونفتكر مع بعض أيام زمان الجميلة، وكل عام واحنا كلنا بخير وفي أحسن حال يا رب».