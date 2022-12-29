إجازات رأس السنة الميلادية 2023.. إليك قائمة بالعام الجديد

ساعات قليلة تفصلنا عن بداية الاحتفالات بليلة رأس السنة الميلادية الجديدة، التي تشغل بال عدد كبير من المواطنين لمعرفة موعد إجازات رأس السنة الميلادية 2023 التي تعد واحدة من الأمور الشاغلة للرأي العام خاصة مع نهاية شهر ديسمبر 2022.

وتستعرض جريدة «الوطن» في السياق التالي، موعد إجازات رأس السنة 2023 وقائمة الإجازات الرسمية للعام المقبل 2023.

موعد إجازات رأس السنة الميلادية 2023

وبحسب التقويم الميلادي للعام الجديد 2023، سيكون موعد إجازة يوم رأس السنة الأحد 1 يناير 2023، ويقابله في التقويم الهجري يوم 8 جمادي الثاني 1444، وهو يوم إجازة رسمية في مختلف بلاد العالم، نظرًا لإقامة احتفالات ليلة رأس السنة.، ومصر لا تعتبر من الدول التي تمنح إجازة لأول أيام السنة الجديدة، بل ستبدأ إجازة السنة الجديدة يوم الأحد الموافق 7 يناير 2023، بمناسبة عيد الميلاد المجيد.

إجازات 2023

وفيما يلي تستعرض «الوطن» قائمة إجازات 2023 الخاصة في العام المقبل:

- السبت 7 يناير 2023.. عيد الميلاد القبطي.

- الأربعاء 25 يناير 2023.. ثورة 25 يناير.

- الأحد 16 أبريل 2023.. عيد الفصح القبطي.

- الإثنين 17 أبريل 2023.. عيد شم النسيم.

- الجمعة 21 أبريل..عيد الفطر المبارك.

- السبت 22 أبريل 2023..أجازة عيد الفطر المبارك.

- الثلاثاء 25 أبريل 2023.. عيد تحرير سيناء.

- الإثنين 1 مايو 2023.. عيد العمال.

- الثلاثاء 27 يونيو 2023.. أجازة يوم وقفة عرفات.

- الأربعاء 28 يونيو 2023.. عيد الأضحى المبارك.

- الخميس 29 يونيو 2023.. أجازة عيد الأضحى المبارك.

- الجمعة 30 يونيو 2023.. ثورة 30 يونيو.

- الأربعاء 19 يوليو 2023.. رأس السنة الهجرية.

- الأحد 23 يوليو 2023.. عيد الثورة.

- الأربعاء 27 سبتمبر 2023.. عيد المولد النبوى الشريف.

- الجمعة 6 أكتوبر 2023.. عيد القوات المسلحة.