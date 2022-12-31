مدبولي يتفقد التداول المكثف للحاويات بميناء الإسكندرية تنفيذا للتوجيهات الرئاسية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، محطة «تحيا مصر» في ميناء الإسكندرية، يرافقه عدد من الوزراء والمسؤولين، وذلك بعد بدء التشغيل التجريبي للمرحلة الأولى منها.

واستمع رئيس الوزراء، لشرح حول تشغيل المرحلة الأولى للمحطة، والتي تبلغ مساحة منطقة التشغيل 240 ألف متر مربع، مع طاقة استيعابية تبلغ 600 ألف حاوية مملؤة وفارغة سنويا.

وتضمن الشرح بدء التسويق للمرحلة، عبر إرسال التعريفة الخاصة بالحاويات للخطوط الملاحية بداية من 17 أكتوبر 2022، مع التواصل مع 15 خطا ملاحيا عن طريق اللقاءات المباشرة أو تقنية الفيديو، إذ أن أحجم التداول المتوقعة من الخطوط الملاحية التي أبدت اهتمامها تتمشى مع أحجام التداول المستهدفة للمحطة.

وشاهد رئيس الوزراء التداول المكثف للحاويات في محطة «تحيا مصر».