مدبولي: مبنى كامل لسوق الباعة الجائلين بميدان محطة مصر في الإسكندرية

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء إنَّ الإفراج عن البضائع في المواني بدأ من أحد أهم الموانئ وهو ميناء الإسكندرية، مشيرًا إلى زيارته ميدان محطة مصر وتفقده أعمال التطوير، مبينًا أنَّ ميدان محطة مصر كان يعاني من مشكلة الباعة الجائلين ممن كانوا يحتلون كل منطقة بالميدان، مؤكّدًا أنَّه تمّ «ولكن تخصيص مبنى كامل لسوق الباعة الجائلين، مشددًا على أنَّه نموذج سيتم تطبيقه بكل ميادين مصر.

مدبولي: ميناء الإسكندرية يشهد تطويرا وإضافة للأرصفة لم يحدث من قبل

وأضاف مدبولي، أنَّه تفقد أعمال تطوير محطة مصر، والتي تعتبر واحدة من أقدم محطات السكة الحديد بمصر، وكذلك ميناء الإسكندرية الذي يشهد حجم التطوير وإضافة للأرصفة لم تحدث من قبل بتاريخ هذا الميناء وكل مواني الجمهورية من توسع بالأرصفة وإضافة أرصفة جديدة وكلها مرتبطة بعقود تشغيل مع كبرى شركات العالم.