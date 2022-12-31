مواعيد امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 في المحافظات

يهتم الآلاف من الطلاب وأولياء أمورهم بمعرفة تفاصيل امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023، حيث تنطلق في الأيام القليلة المقبلة، وذلك عقب إعلان وزارة التربية والتعليم عن موعدها.

وفي السطور الآتية تنشر «الوطن»، موعد امتحانات الصف الثالث الإعدادي في المحافظات وفقًا لما تم إعلانه من قبل مديريات التربية والتعليم في المحافظات، والتي جاءت على النحو التالي:

امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 في القاهرة

وجاءت امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 في محافظة القاهرة 5 يناير حتى 25 من نفس الشهر.

- يوم السبت 21 يناير 2023: اللغة العربية.

- الأحد 22 يناير 2023: اللغة الأجنبية، والتربية الدينية.

- يوم الإثنين 23 يناير 2023: العلوم، وتكنولوجيا المعلومات.

- يوم الثلاثاء 24 يناير 2023: الجبر والإحصاء، التربية الفنية.

- الأربعاء 25 يناير 2023: الهندسة.

- الخميس 26 يناير 2023: الدراسات الاجتماعية.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 في الجيزة

وجاءت امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023 في الجيزة على النحو التالي:

- السبت 21 يناير 2023: اللغة العربية من الساعة 9 صباحا وحتى الحادية عشر والنصف.

- الأحد 22 يناير 2023: لغة إنجليزية من الساعة 9 وحتى الساعة 11 - تربية دينية من الساعة 11 ونص وحتى الساعة 1 ظهرا.

- الاثنين 23 يناير 2023: العلوم من الساعة الساعة 9 وحتى الساعة 11 - كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من الساعة 11 ونص وحتى الساعة 12 ونصف.

- الثلاثاء 24 يناير 2023: الجبر والإحصاء من الساعة 9 وحتى الساعة الحادية عشر صباحا - التربية الفنية من الساعة 11 ونصف وحتى 1 ونصف.

- الأربعاء 25 يناير 2023: الهندسة من الساعة 9 وحتى الساعة 11 صباحا.

- الخميس: الدراسات الاجتماعية من الساعة 9 وحتى 11 - التربية الرياضية خاص بالسعيدية من الساعة 11 ونصف وحتى 12 ونصف

امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 في البحيرة

فيما جاءت امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 في محافظة البحيرة كالتالي:

- السبت 21 يناير 2023: اللغة العربية والخط.

- الأحد 22 يناير 2023: اللغة الأجنبية والتربية الدينية.

- الاثنين 23 يناير 2023: العلوم وتكنولوجيا المعلومات.

- الثلاثاء 24 يناير 2023: الجبر والإحصاء والتربية الفنية.

- الأربعاء 25 يناير 2023: الهندسة.

- يوم الخميس 26 يناير 2023: الدراسات الاجتماعية.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 بسوهاج

وجاءت امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023 في محافظة سوهاج حسب ما أعلنته مديرية تعليم سوهاج كالآتي:

الأربعاء 18 يناير 2023: اللغة العربية والخط والإملاء.

السبت 21 يناير 2023: الجبر والإحصاء، مادة التربية الفنية.

الأحد 22 يناير 2023: العلوم، مادة التربية الدينية.

الاثنين 23 يناير 2023: اللغة الأجنبية.

الثلاثاء 24 يناير 2023: الهندسة، تكنولوجيا المعلومات.

الأربعاء 25 يناير 2023: الدراسات الاجتماعية.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 في الشرقية

وجاءت امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023 في محافظة الشرقية كالتالي:

-السبت 21 يناير 2023: اللغة العربية.

- الأحد 22 يناير 2023: الجبر والاحصاء و مادة التربية الدينية.

- الإثنين 23 يناير 2023: اللغة الإنجليزية ومادة التربية الرياضية.

- الثلاثاء 24 يناير 2023: الهندسة ومادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الأربعاء 25 يناير 2023: العلوم و التربية الفنية.

- الخميس 26 يناير 2023: الدراسات الاجتماعية.

امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 في أسوان

وجاءت امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023 في محافظة أسوان كالتالي:

- الأربعاء 18 يناير 2023: مادة اللغة العربية والخط والإملاء.

- السبت 21 يناير 2023: مادة اللغة الأجنبية الأولى ومادة التربية الدينية.

- الأحد 22 يناير 2023: مادة الجبر والإحصاء ومادة اللغة الأجنبية الثانية مستوى رفيع.

- الاثنين 23 يناير 2023: مادة الدراسات الاجتماعية ومادة كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات.

- الثلاثاء 24 يناير 2023: مادة الهندسة ومادة التربية الفنية.

- الأربعاء 25 يناير 2023: مادة العلوم + مادة لغة أجنبية أولى مستوى رفيع لمدارس اللغات + مادة التربية الرياضية للمدارس الرياضية.

2023 يوم 21 يناير، على أن تستمر حتى يوم 26 من الشهر ذاته، ومن ثم تبدأ إجازة نصف العام.

امتحانات الصف الثالث الاعدادي 2023 في محافظة قنا

وجاءت امتحانات الصف الثالث الإعدادي في محافظة قنا على النحو التالي:

السبت- 21 يناير 2023: امتحان اللغة العربية والخط والإملاء من 9 حتى 11:30 صباحًا – امتحان التربية الدينية من 12 حتى 1:30 مساءً

الأحد 22 يناير 2023: امتحان الهندسة من 9 حتى 11 صباحًا – كمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات من 11:30 حتى 12:30 مساءً – اللغة الأجنبية الثانية من 1 حتى 2:30 مساءً للمدارس الرسمية للغات.

الاثنين 23 يناير 2023: العلوم من 9 حتى 11 صباحًا – التربية الفنية من 11:30 حتى 1:30 مساءً

الثلاثاء 24 يناير 2023: الجبر والإحصاء من 9 حتى 11 صباحًا – اللغة الأجنبية من 11:30 حتى 1:30 مساءً

الخميس 26 يناير 2023: امتحان الدراسات الاجتماعية من 9 حتى 11 صباحًا – اللغة الأجنبية الأولى مستوى رفيع من 11:30 حتى 1:30 مساءً للمدارس الرسمية للغات