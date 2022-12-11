استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022.. غدا آخر موعد للتسجيل بها

ساعات قليلة تفصلنا عن إغلاق باب التسجيل للطلاب في استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022، حيث من المقرر أن يكون آخر أيام التسجيل هو غدًا الخميس في مختلف المديريات بجميع المحافظات، بحسب قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك استعدادًا لانطلاق امتحانات الترم الأول.

ومن المقرر أن تقوم كافة المدارس بمراجعة استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022، والتأكد من صحة البيانات الموجودة بها، فضلًا عن التأكد من الصور الشخصية للطلاب.

موقع التسجيل الإلكتروني

وتستعرض «الوطن» كل ما تريد معرفته عن التقديم في استمارة الصف الثالث الاعدادي 2022، فيما يخص الموعد وطرق التسجيل، وذلك في إطار ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية

وفيما يخص رابط تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2022، فإنّه يتم من خلال موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك من خلال اتبّاع عدة خطوات كالتالي:

الدخول على الموقع من خلال الضغط هنـــــــــــــــــــــــا.

تسجيل الدخول إذا كان الطالب يملك حسابًا.

الضغط على إنشاء البريد الإلكتروني إذا كان الطالب لم يكن حسابًا.

وبعد ذلك سيتمكن الطالب من الدخول إلى استمارة الصف الثالث الإعدادي 2022، ويقوم بملأها.

شروط تسجيل الاستمارة الإلكترونية 2023

ويشترط للتسجيل في الاستمارة الإلكترونية 2023، عدة شروط يجب توافرها لدى الطلاب وهي:

أن يكون الطالب لديه بريد إلكتروني خاص به.

أن يمتلك الطالب بريد إلكتروني مدرسي يتضمن رقم قومي وكود مدرسي، من خلال موقع وزارة التربية والتعليم ذاته.

ستظهر استمارة الشهادة الإعدادية فور إنهاء تسجيل الدخول ليقوم الطالب بملء البيانات المطلوبة.

الأوراق المطلوبة لتسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2022

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بعض الأوراق لملء استمارة الشهادة الإعدادية 2023 وتتمثل في:

أصل إيصال المصروفات المدرسية للعام الحالي.

صورتين من شهادة ميلاد الطالب.

3 صور للطالب بيضاء الخلفية مدون عليها الاسم بالكومبيوتر.

أصل إيصال وصورتين من سداد رسوم الامتحان والتي تبلغ قيمتها 158 جنيهًا.

طابع دعم وتمويل المشروعات بقيمة 10 جنيهات.

طباعة الاستمارة الإلكترونية وملء بياناتها للطالب وولي أمره.

دفع رسوم الامتحان بالمدرسة.

حافظة بلاستيكية لحفظ الأوراق يتم تسليمها في شؤون الطلاب بالمدرسة.