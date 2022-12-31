قصة السفروت المصري وزوجته.. مجلة الشباب تواصل حملتها لتسليط الضوء على الموهوبين

استكمالا لحملتها التي دشنتها لصنع تريند خاص على السوشيال ميديا، يسلط الضوء على المبتكرين والعلماء والمبدعين المصريين سواء على المستوى المحلي أو الدولي، أجرت مجلة الشباب في عدد أول يناير 2023 عدة وارات مع مجموعة متميزة في مجالات متنوعة.

واللافت في العدد الجديد للمجلة الموجودة في الأسواق حاليا أن غلافه يحمل صورة لزوجين مصريين ليسا مشهورين ولكنهما حققا مكانة عالمية رأت أسرة تحرير المجلة أنها تؤهلهما لصدارة غلافها.

الحوار الذي أجراه الزميل هشام المياني مع المهندس الشاب خالد جمال عبد الناصر المشهور بلقب «سفروت» وزوجته المهندسة شيماء سمير، وهما يعملان في مقر شركة جوجل العالمية بمدينة ميونيخ الألمانية، ووظيفتهما القيام بأعمال برمجة تسهل مهمة الباحثين والمطورين الذين يعملون على تحسين محرك البحث.

خالد قال لمجلة الشباب في أول حديث صحفي له إنه تخرج في كلية هندسة الكمبيوتر بالجامعة الألمانية بالقاهرة عام 2017 والتحق بالعمل في جوجل منذ 4 سنوات، وشيماء زوجته تخرجت في نفس التخصص عام 2021 من جامعة النيل، ولكنها التحقت بالعمل في جوجل منذ عام واحد فقط.

كذلك يضم العدد الجديد من المجلة حوارا أجراه الزميل مؤمن مصطفى مع الدكتورة رنا حامد التي كرمها الرئيس عبد الفتاح السيسي أخيرا كأول كفيفة تحصل على درجة الدكتوراه في الأدب الإنجليزي.

حوار ثالث مع بطلة مصر في الكاراتيه جومانة مسعد أجرته الزميلة فرح هنداوي، وفي حوار رابع تحدثت مع الزميل حسام دومة، إيمان عيد سلامة الملقبة بالموسوعة العلمية والثقافية التي حصلت على المركز الأول في شمال إفريقيا بالدوري الثقافي على مستوى الجامعات لعام 2021.

كذلك تقدم المجلة في عددها الجديد موضوعا عن خفايا حدثت بعيدا عن الكاميرات في مونديال قطر كتبه وليد فاروق محمد، ورحلة لمدينة العلمين الجديدة بصحبة عدد من قراء المجلة نظمها الزميلان حواش منتصر ومحمد عبد المجيد.