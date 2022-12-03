مجلة «الشباب» تدشن خطة لصناعة «تريند» يهتم بالعلماء والمتميزين المصريين

تنفرد «مجلة الشباب» في عدد شهر ديسمبر، والتي يترأس تحريرها الكاتب الصحفي محمد عبدالله، وتصدر عن مؤسسة الأهرام، بتقديم بملف خاص يشمل عددًا من الحوارات مع علماء مصريين ومؤثرين، منهم من يتحدث لأول مرة، ومنهم من تحدث من قبل لكن المجلة تقدمه هذه المرة كبطل ونجم شباك تقديرًا لعلمه أو دوره.

ناهد أسامة.. ابتكرت طريقة علمية جديدة لقياسات «الاستشعار عن بعد»

من بين العلماء الذين حاورتهم «مجلة الشباب» في ملف متميز، حوار أجراه الزميل هشام المياني مع الدكتورة ناهد أسامة الباحثة في جامعة ووهان الصينية، والتي تتحدث لأول مرة للصحافة، إذ ابتكرت طريقة علمية جديدة في مجال قياسات «الاستشعار عن بعد»، توفر أموالاً ضخمة لدول العالم، والمثير أنَّه رغم تميز هذه الباحثة المصرية عالميا فقد فصلتها جهة عملها في مصر ورفضت منحها إجازة أو موافقة لتحصل على الدكتوراه بالصين.

يتضمن الملف حوارًا آخر أجراه وليد فاروق محمد مع الدكتور أحمد إبراهيم الأستاذ في جامعة الملكة فيكتوريا بإنجلترا، والذي بدأ حياته عاملا للرخام، ودكتور أحمد سليمان الباحث في جامعة كاليفورنيا، تلميذ العالم الراحل أحمد زويل.

غادة عامر... ضمن أكثر 20 سيدة تأثيراً في العالم

في الملف كذلك حوارات مع دكتورة غادة عامر، التي اختيرت ضمن أكثر 20 سيدة تأثيراً في العالم، أجرته إجلال راضي، ومينا كيرلس الذي بدأ حياته "صبي ميكانيكي" وصار رائد أعمال ناجح، وحاوره محمد فتحي حرب، وفيروز شوقي الطبيبة البيطرية المصرية في اليابان التي حدثتها أمل رشوان، والشيماء سيف الدين المطربة المصرية في إسبانيا.

وفي نهاية الملف، تطرح المجلة عبر تحقيق موسع السؤال، عما إذا كانت توجد مؤامرة على القوة الناعمة المصرية.

يأتي هذا الملف في إطار خطة بدأتها المجلة قبل ثلاثة أعداد لصناعة التريند الذي يستحق أن يتابعه القراء.

مبادرة «شوف بعينك»

وتبدأ المجلة في هذا العدد نشر تفاصيل أول رحلة ضمن مبادرة «شوف بعينك»، التي أطلقتها الشباب حيث يقوم عدد من قراء المجلة يتم اختيارهم بالقرعة بزيارة لاحد المشروعات القومية ويكتب القراء انطباعاتهم عنها وكانت رحلة هذا الشهر للعاصمة الإدارية.

ويشمل العدد، حوارات فنية منوعة، مع المطربة سميرة سعيد والمطرب محمد الشرنوبي والممثلة رحمة أحمد، إلى جانب «تحقيقات شبابية» عن «حبيبة» طالبة الإعلام التي تبيع قهوة في الشارع، وأول فتاة كفيفة تلعب القوس والسهم في مصر، كما يكشف عصام يوسف كواليس برنامجه «العباقرة».

ويفجر الكاتب أحمد عبدالله مفاجأة لأول مرة عن أصل شخصية «اللمبي» التي ابتكرها، كما تستكمل المجلة نشر حلقات أخطر مغامرة صحفية مثيرة في عالم الجن والأرواح وغيرها من الموضوعات التي يمكن متابعتها في العدد الجديد من مجلة الشباب.