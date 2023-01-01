تموين كفر الشيخ: 4 معارض «أهلا رمضان» بأسعار مخفضة للمواطنين في يناير

أكد المحاسب عماد عبدالغني وكيل وزارة التموين في محافظة كفر الشيخ، أنه جاري أقامه عدد من معارض «أهلا رمضان» بعواصم المراكز داخل محافظة كفر الشيخ، بهدف محاربة الغلاء وتوفير كافة السلع الغذائية وحبوب المحاصيل من أرز أبيض، ودقيق، وكذلك أسماك ولحوم جزاري، ومجمدة، وفول وعدس، لجميع المواطنين بتخفيضات تصل ل 20%، بالإضافة لتوفير كافة مستلزمات الأسرة المصرية من مواد غذائية والتوسع في فتح المزيد من المعارض خلال الفترة المقبلة من شهر يناير 2023.

خريطة معارض أهلا رمضان بكفر الشيخ

وأوضح «عماد»، في تصريح لـ«الوطن»، أن خريطة معارض «أهلا رمضان»، تضم إقامة معرض بحي 47 عمارة بمدينة كفر الشيخ، ومعرض آخر بمدينة دسوق، على مقربة من حديقة الأسرة والطفولة، ومعرض غرب مدينة كفر الشيخ، وكذلك معرض بمدينة بلطيم بجوار الموقف العمومي.

تنسيق مشترك مع الغرفة التجارية والمحافظة

وأشار إلى أن خريطة إقامة معارض «أهلا رمضان» في محافظة كفر الشيخ، سوف نتوسع بها خلال الفترة المقبلة بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين ومحاربة الغلاء، وتوفير السلع بأسعار جيدة للمستهلك، وذلك بالتنسيق مع الغرفة التجارية في كفر الشيخ، وتوجهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتوفير السلع بأسعار في متناول المواطنين ومحاربة الغلاء، وضبط حركة الأسواق لمنع الاحتكار بما يصب لمصلحة جموع الشعب المصري العظيم.