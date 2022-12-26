محافظ كفر الشيخ يقود حملة لإزالة الإشغالات بالشوارع

قاد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الاثنين، حملة إزالة إشغالات بعدد من الأحياء وخاصة المزلقان الوسطاني، رافقه خلالها عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، موجها بالاستمرار في حملات إزالة الإشغالات لتيسير حركة المواطنين والحركة المرورية، موجهاً بالاستمرار في شن حملات إزالة الإشغالات، ومنع التعدي على الطرق والشوارع لأنها حق للمواطنين.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

كما وجه محافظ كفر الشيخ، رؤساء المدن، بالقيام بحملات لإزالة الإشغالات في الشوارع لمنع التعدي عليها، موجها بالتنبيه على المتعدين عقب إزالة الإشغالات باتخاذ كافة الإجراءات القانونية في حالة تكرار التعديات.

تيسير الحركة المرورية

وشدد محافظ كفر الشيخ، عبر بيان اليوم، أنه لن يسمح بوجود أي تجاوزات في التعدي على الشوارع العامة أو الأرصفة، لأنهما يعبران عن المظهر الحضاري للمدن، والتعدي عليهم من قبل بعض المواطنين يعرقل حرمة سير السيارات والمارة وهو أمر غير مقبول تماما.

وأكد المحافظ أن حملات إزالة الإشغالات مستمرة بجميع مدن ومراكز المحافظة، بهدف الحفاظ على الشكل الجمالي لهم وتوفير خدمة للمارة السير دون وجود أي مشكلات تذكر والتصدي للمخالفات.