اندلاع حريق في مطار النجف الدولي بالعراق

أفادت قناة «السومرية نيوز» الإخبارية، اليوم، باندلاع حريق في مطار النجف الدولي، ونقلت القناة عن مصدر محلي عراقي، أن حريقا اندلع داخل «كافتيريا» تابعة لمطار النجف الدولي، مضيفا أن فرق الإطفاء التابعة لمطار النجف أخمدت الحريق دون وقوع إصابات بشرية، وتمت السيطرة على الحريق.

وأوضحت أن الكافتيريا تقع بالقرب من ساحة مرأب المطار.

ومن ناحية أخرى، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق الجمعة، تصفية 13 إرهابيا خلال 48 ساعة بسبع ضربات جوية في ديالي وسط البلاد.

وقالت الخلية في بيانها، إن الفريق الركن قيس المحمداوي، نائب قائد العمليات المشتركة، أكد أن هناك جهدا استخباريا كبيرا للوكالات والدوائر الاستخبارية لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية ضمن قواطع المسؤولية.

وأشارت إلى أن «خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، تمكنت وبالتعاون والتنسيق مع مديرية الاستخبارات العسكرية من رصد أحد عناصر عصابات داعش الإرهابية وهو يرتدي حزاما ناسفا ويحمل أحزمة ناسفة ومواد متفجرة».

مقتل 13 إرهابيا في 48 ساعة

وأضافت أنه تم تزويد صقور الجو بمعلومات عن مكان تواجده في منطقة نارين ضمن قاطع قيادة عمليات ديالي، التي بدورها تمكنت من قتله بواسطة طائرة «سزنا كرفان»، وبذلك يصبح عدد الإرهابيين الذين تم قتلهم خلال الـ48 ساعة الماضية 13 إرهابيا بواسطة صقور القوة الجوية من خلال تنفيذ 7 ضربات جوية دقيقة وبجهد استخباري من مديرية الاستخبارات العسكرية.

وأوضحت الخلية، أن تقاطع المعلومات والعمل الأمني المشترك كانت له نتائج عالية المستوى في قتل وملاحقة عصابات داعش ضمن قاطع المسؤولية في منطقة نارين التي ذاق بها الإرهاب ضربات موجعة على يد القطعات الأمنية.