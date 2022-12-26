الجيش العراقي: استراتيجية لتجريد «داعش» من قدراته العسكرية

تواصل القوات العراقية عملياتها العسكرية لمواجهة تنظيم «داعش» الإرهابي، وفق استراتيجية واضحة تستهدف تضييق الخناق عليه وتصفية قياداته البارزة، بناءً على معلومات أمنية واستخباراتية.

وقال اللواء تحسين الخفاجي، المتحدث باسم العمليات المشتركة في الجيش العراق، خلال مداخلة على شاشة «القاهرة الإخبارية»، إن الاستراتيجية العسكرية في مواجهة «داعش» تعتمد بصفة رئيسية على المعلومات الاستخباراتية لتحديد مواقع عناصر التنظيم الإرهابي، ومن ثم استهدافها من قبل عناصر القوات العراقية بمختلف فرقها.

هذا العام شهد تصفية عدد كبير من الإرهابيين التابعين لـ«داعش»

وأضاف أن هذا العام شهد تصفية عدد كبير من الإرهابيين التابعين لـ«داعش»، مشيرًا إلى محاولات التنظيم للعودة مجددًا على الساحة، إلا أن الضربات الاستباقية للجيش العراقي تُجهض هذه المحاولات في مهدها.

وأشار المتحدث باسم العمليات المشتركة في الجيش العراقي إلى أن الجهد الاستخباراتي الفني، المبني على الاستطلاع الجوي والتحليل، أسهم في تجريد «داعش» من قدراته العسكرية، مؤكدًا أن الاستراتيجية الاستخباراتية ترتكز على التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية العراقية كافة، بالإضافة إلى زيادة عملية الاستطلاع والكمائن الأمنية.