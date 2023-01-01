سقوط أمطار غزيرة في كفر الشيخ مع الساعات الأولى من عام 2023

تشهد مدن ومراكز محافظة كفر الشيخ هطول أمطار غزيرة الآن، مع بداية يوم 1 يناير من عام 2023، بينما تظهر السحب المنخفضة، والغيوم في سماء المحافظة، وكانت هيئة الأرصاد الجوية المصرية أعلنت سرعة الرياح في المحافظة اليوم بلغت 10كم/ساعة، وكذلك سقوط أمطار ، كما سجلت درجات الحرارة العظمي بالمحافظة 22، والصغرى 13.

سقوط أمطار في أول يوم لعام 2023

وكان اللواء جمال الدين، محافظ كفر الشيخ، وجه عبر بيان غرفة العمليات والأزمات بديوان عام المحافظة بضرورة رفع مياه الأمطار التي تتراكم على الطرق الفرعية والرئيسية، وداخل المدن، ومتابعة حركة السير عبر الطريق الدولي الساحلي المار من الإقليم بطول 118 كيلو متر، ومتابعة مستمرة من خلال غرف الطوارئ بالمراكز والمدن، مع غرفة عمليات طوارئ ديوان عام المحافظة.

أمطار على سواحل البرلس

بينما شهدت سواحل البرلس وبلطيم ومطوبس، سقوط أمطار غزيرة بكفر الشيخ صباح اليوم الأحد، وسط حالة من الترقب للعاملين في مهنة الصيد بالبحر الأبيض المتوسط في حالة استمرار سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة ونشاط زايد لهبوب الرياح.