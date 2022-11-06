تعرف على محمية البرلس بكفر الشيخ.. موطن طبيعي لـ135 نوع نبات

تعتبر بحيرة البرلس الواقعة في محافظة كفر الشيخ، ثاني أكبر البحيرات الطبيعية في مصر من حيث المساحة، ويسود بحيرة البرلس عدد من البيئات أهمها المستنقعات الملحية والقصبية والسهول الرملية، وعلى سواحل البحيرة توجد الكثبان الرملية المرتفعة، وفيما يلي ننشر أهم المعلومات عن محمية البرلس..

إعلان البرلس محمية طبيعية

تم إعلان البرلس محمية طبيعية في عام 1998م، وهي تقع شمال شرق فرع رشيد، وتبلغ مساحتها حوالي 460 كيلو مترا، وتُغطي مياه بحيرة البرلس 420 كيلو مترا «أي 110 آلاف فدان»، بينما كانت مساحتها الأصلية نحو 588 كيلو مترا، ويعود هذا التناقص إلى تجفيف اجزاء منها لتحويلها إلى أراضٍ زراعية.

المحمية تحتوي على 135 نوعاً نباتياً برياً ومائياً

تتميز محمية البرلس بخصائص خاصة بالتربة المكونة لها، وينعكس ذلك على أهمية تلك البيئات من حيث كونها مكاناً طبيعياً لما يقرب من 135 نوعاً نباتياً برياً ومائياً، كما أن البيئات الرطبة لها دور كبير في استقبال الطيور البرية المهاجرة من دول أوروبا.

تضم أنواعا من الطيور النادرة المهاجرة

تضم المحمية أيضاً عددا كبيرا من الطيور النادرة المهاجرة من الدول، ومنها طيور: القنبرة قصيرة الأصابع، وأبو فصادة الأصفر، وهما نوعان مستوطنان غير موجودين في أي مكان آخر في العالم، والصواى، والكبش، والنورس أسود الرأس، والغر، والخاطف أبيض الخد، والزرقاوي الأحمر النادر الوجود في العالم.

تطوير محمية البرلس

ومن جانبه أكد مصدر مسؤول بديوان عام محافظة كفر الشيخ لـ«الوطن»، أن المحافظة حرصت على تطوير محمية البرلس بالتعاون بين أكثر من جهة، حيث جرى تركيب محطات معالجة على 6 قنوات مائية لتنقية المياه قبل وصولها داخل بحيرة البرلس، وتنفيذ مشروعات للصرف الصحي بالقرى المحيطة بها للحفاظ عليها من التلوث، وإقامة كورنيش عليها للمرة الأولى، بما لا يؤثر على أحواض الترسيب لمراحل التكريك والتكوين البيئى للبحيرة، بطول 6 كيلومترات وتكلفة 25 مليون جنيه.

وأشار المصدر، إلى أنه تم أيضاً إنشاء ممر للمشاة، مع إقامة مراسِ لمراكب الصيد بطول المشروع، كما تم تطوير بحيرة البرلس بتكلفة 10 ملايين جنيه، وإزالة الحشائش الموجودة بها، فضلاً عن إنشاء قسم شرطة للمسطحات المائية بالبرلس على شاطئ البحيرة بتكلفة مليون و250 ألف جنيه، لضمان المتابعة الأمنية.