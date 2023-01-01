نائب محافظ الوادي الجديد تشهد احتفالية المسرح المتنقل بمركز بلاط

شهدت حنان مجدي، نائب محافظ الوادي الجديد، اليوم الأحد، احتفالية المسرح المتنقل بمركز بلاط، والتي يتم تنفيذها ضمن أجندة فعاليات المؤتمر العام لأدباء مصر الذي تستضيفه المحافظة، بحضور الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، وضياء مكاوي رئيس إقليم وسط الصعيد الثقافي، ولفيف من أعضاء مجلس النواب والمثقفين والأدباء.

وأعربت نائب المحافظ خلال كلمتها، عن تقديرها لتجربة المسرح المتنقل للوصول بالأنشطة الثقافية والفنية للقرى والمناطق النائية، والنهوض بالذوق العام واكتشاف المواهب بكافة المجالات.

دعم المواهب المميزة

كما أشارت إلى التنسيق مع الهيئة لدعم بيت ثقافة بلاط بالآلات الموسيقية ومستلزمات العروض الفنية، لافتًة إلى استمرار دعم المحافظة للمواهب المتميزة المشاركة بفعاليات المؤتمر وتكريمهم لاحقًا في احتفالية خاصة.

مكافآت مالية للموهوبين

وتضمنت الاحتفالية عروضًا فنية لفرقة أسيوط للموسيقى العربية وفقرات للموهوبين بمجالات الشعر والعزف والغناء وكورال الأطفال ببيت ثقافة بلاط وتكريم المتميزين من الموهوبين ومنحهم مكافآت مالية.