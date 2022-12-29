انطلاق الدورة 35 من مؤتمر أدباء مصر في الوادي الجديد اليوم

تطلق، اليوم الخميس، الدورة 35 من مؤتمر أدباء مصر بمشاركة 350 أديبا من محافظة الوادي الجديد، وذلك بعد توقف استمر لمدة عامين، وتحمل الدورة اسم الناقد والمفكر الراحل الدكتور شاكر عبد الحميد وزير الثقافة الأسبق.

ويشهد مؤتمر أدباء مصر إعلان الوادي الجديد عاصمة للثقافة المصرية لعام 2023، وهو ما يعتبر فرصة كبيرة لتقديم الأنشطة الثقافية والفنية في مراكز وقرى المحافظة، لإثراء الحراك الثقافي، وإلقاء الضوء على التنوع الثقافي والتراثي والفني الفريد الذي تتمتع به المحافظة.

مؤتمر أدباء مصر يحقق العدالة الثقافية

وقال محسن حسب، مدير عام قصور الثقافة في الوادي الجديد، في تصريح خاص لـ«الوطن»، إن استضافة المحافظة للمؤتمر أدباء مصر يساهم بشكل كبير في تحقيق العدالة الثقافية، والوصول بالأنشطة والفعاليات للمناطق التي ظلت محرومة لفترات طويلة من الخدمات والأنشطة الثقافية، مما يساعد على اكتشاف المبدعين في كل محافظات مصر ودعم مواهبهم وفرصة كبيرة للموهوبين من المحافظة.

إقامة الفعاليات على مدار 4 أيام

وأضاف، بأن المؤتمر يقام على مدار 4 أيام، بداية من 29 ديسمبر حتى 1 يناير من العام الجديد، حيث يتضمن برنامج اليوم الأول الذي سيعقد الساعة 12 ظهراً في سينما هيبس بحفل استقبال كبار الشخصيات يليه افتتاح معرض الكتاب لقصور الثقافة، وافتتاح معارض للفن التشكيلي والحرف اليدوية.

وفي الساعة 12:30 ظهرا يبدأ حفل افتتاح المؤتمر بالسلام الوطني، وبعدها كلمة الدكتور حمدي سليمان الأمين العام للمؤتمر، وكلمة الكاتب محمد سلماوي رئيس المؤتمر، وكلمة الفنان هشام عطوة رئيس الهيئة، وكلمة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد.

كبار أدباء مصر في الوادي الجديد

وتابع، إن المؤتمر سيكرم عدد من الكتاب والأدباء الذين لهم اسم عريق ومنهم الناقد الراحل الدكتور شاكر عبد الحميد شخصية المؤتمر، واسم الراحل الدكتور صلاح فضل وتكريم من الهيئة العامة لقصور الثقافة، والدكتور حمدي سليمان الأمين العام للمؤتمر، واللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد.