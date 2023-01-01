الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثاني لثانوية المعاهد الخارجية لـ7 دول

اعتمد محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الأحد، نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها العلمي والأدبي للمعاهد الخارجية لدول (تنزانيا - تشاد –نيجيريا – النيجر – إندونيسيا – العراق -الصومال) للعام الدراسي 2021-2022م.

وبلغت نسبة النجاح العامة للدور الثاني 64.12% من إجمالي عدد المتقدمين وعددهم 524 طالبًا وطالبة، نجح منهم 336 طالبًا وطالبة، بينما رسب منهم 188 طالبًا وطالبة.

وحرص وكيل الأزهر على تقديم التهنئة للطلاب الناجحين وأسرهم، متمنيًا لهم التوفيق والنجاح في حياتهم المستقبلية القادمة، موجها رسالة للطلاب الذين لم يُوفقوا بأن عليهم بذل المزيد من الجهد والمذاكرة للحاق بزملائهم، كما وجه الشكر لكل القائمين على العملية التعليمية ودورهم الكبير في نجاح منظومة الامتحانات.