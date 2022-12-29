«تربية بنين الأزهر» تُكرم المساهمين في حصول الكلية على الاعتماد البرامجي

أقيمت بقاعة الاحتفالات الكبرى بكلية التربية بنين جامعة الأزهر بالقاهرة، حفل تكريم أعضاء هيئة التدريس الذين ساهموا في حصول الكلية على الاعتماد البرامجي لأربعة برامج من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وهي برامج «المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم، وعلم النفس، والجغرافيا، والتاريخ»، بعد استيفائها للمعايير وتحقق المؤشرات المطلوبة للاعتماد.

الاعتماد البرامجي لأربعة برامج من الهيئة القومية

وحرصت إدارة الكلية على تكريم جميع الأطراف التي ساهمت في تحقيق هذا الإنجاز من قيادات الكلية، وأعضاء اللجان المختلفة، وخريجي الكلية، ومسؤولي المجتمع المحلي الذين ساهموا بدور كبير في تحقيق المؤشرات المطلوبة للاعتماد، وجاء على رأس المكرمين الدكتور خالد عرفان عميد الكلية، حيث جرى تكريمه من قبل مدير وحدة ضمان الجودة تعبيرًا عن امتنان الوحدة لمساندتها طوال فترة إعداد الدراسة الذاتية وتأهيل الكلية للاعتماد.

الدعم الفني

كما كرم عميد كلية التربية وكيلي الكلية الدكتور عطية السيد وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والدكتور جمال الهواري وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، لجهودهما المخلصة في تيسير العقبات وتقديم التسهيلات، والدكتور خلف الديب عثمان محمد، مدير وحدة ضمان الجودة، ونواب مدير الوحدة، ومسؤولي الدعم الفني لفرق المعايير.

كما حرص عميد الكلية على تكريم كل من الدكتور جمال صلاح إمام عضو مكتبة مشيخة الأزهر الشريف، ومشهور عليش لجهودهما المخلصة كنموذجين لخريجي الكلية الذين درسوا وتخرجوا من أحد البرامج الأربعة التي تم اعتمادها، وأيضا لما لهما من مساهمات ملموسة في طرح الرؤى لتطوير العمل به، وحضور جلسات لجان التقييم أثناء الاعتماد.

ومن بين المكرمين الدكتور محمد العجمي، مدير برنامج التاريخ، والدكتور هاشم الشرنوبي رئيس قسم المكتبات والمعلومات وتكنولوجيا التعليم، والدكتور محمود عتاقي نائب مدير وحدة الجودة لشؤون المتابعة والتقويم، والدكتور أحمد فيصل عضو المجلس التنفيذي لوحدة ضمان الجودة.