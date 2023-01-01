تأمين حجرة الأسئلة بكاميرات مراقبة.. تعليم الغربية يستعد لامتحانات نصف العام

تفقد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، عدد من المدارس في إدارة زفتى التعليمية، في إطار متابعة سير العملية التعليمية والإدارية، والاستعداد لامتحانات النصف الأول من العام الدراسي 2022/ 2023، والوقوف على كل الإيجابيات والسلبيات داخل مدارس المحافظة.

رصد سلبيات

خلال جولته في مدارس الشهيد أحمد رضا ناصف الثانوية المشتركة، ومدرسة الدكتور رمزي الشاعر للتعليم الأساسي، ومدرسة اللواء العزب محمود سعد الإعدادية والثانوية، للوقوف على مدى انضباط العملية التعليمية والإدارية داخل المدارس، تم رصد عدد من السلبيات، ووجه بسرعة تلافي تلك المخالفات بشكل فوري.

كما وجه بضرورة وضع مظاريف الأسئلة بحجرة مؤمنة، وبها كاميرات، وعدم استخدام المزيل بالشيت الورقي، والالتزام بالتعليمات العامة للامتحانات، والالتزام بالتعليمات الأمنية، وتوافر وسائل الأمن والسلامة داخل الكنترول، وضرورة الاستعداد الجيد لأعمال امتحانات النصف الأول من العام الدراسي.

تجهيز الشيت

كما وجه وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بضرورة تجهيز الشيت الالكتروني والشيت الورقي، ورصد أعمال السنة، ومراعاة الدقة في الرصد، مشددا على مراعاة التعليمات الواردة من الإدارة المركزية للأمن، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.