مراقبة الامتحانات بالكاميرات.. ورؤساء الجامعات: لتحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص

أكد عدد من رؤساء الجامعات الحكومية والخاصة، الاستعداد التام لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2022-2023 مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والقواعد التامة والخاصة بها وفقاً لتوجيهات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، موضحين أن الاختبارات يتم مراقبتها بالكاميرات ومتابعتها لحظياً من أجل تحقيق مبدأ الشفافية وتكافؤ الفرص والاستعانة بها ومراجعتها حال الاحتياج إليها.

مراقبة الامتحانات في إطار المخالفات التأديبية لحالات الغش

وأكد الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، أن جميع القاعات المخصصة للامتحانات مراقبة بالكاميرات في إطار المتابعة اللحظية والفورية لمواجهة أي أعمال غش، موضحاً أنه من حق الجامعة العودة للكاميرات والاستدلال بها في إطار تطبيق المخالفات التأديبية لحالات الغش، بجانب تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص في الحد من الظاهرة مؤكداً أن منظومة الكاميرات أدت إلى انخفاض نسب الغش بصورة كبيرة جداً.

ومن جانبه أكد الدكتور مصطفي عبدالخالق، رئيس جامعة سوهاج، لـ «الوطن»، أن العمل يجري على قدم وساق للاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2022-2023، لافتا إلى أن القاعات مراقبة بالكاميرات، مؤكداً أن تلك الإجراءات والسياسيات ساهمت في الحد من انتشار ظاهرة الغش، لافتا إلى أن هناك استعدادات على قدم وساق للامتحانات.

امتحانات التيرم الأول 2022

من جانبه، أكد الدكتور صديق عبدالسلام، رئيس جامعة الأهرام الكندية الاستعداد التام لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2022-2023 مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، مؤكداً أن الامتحانات يتم مراقبتها ومتابعتها لحظياً من قبل غرفة عمليات مركزية لافتا إلى أن الامتحانات في موعدها المحدد وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرها الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة وزير التعليم العالي.

ومن ناحيته، أكد الدكتور عباده سرحان، رئيس جامعة المستقبل، تجهيز مقار مراكز الاختيارات الإلكترونية تمهيداً لبدء أعمال الانتخابات لطلاب كليات القطاع الطبي، وذلك وفقاً للخطة الإستراتيجية التي يتم العمل عليها مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية والتوجيهات التي أقرها الأعلى للجامعات في هذا الشأن.