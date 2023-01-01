رئيس الوزراء يؤكد ضرورة استمرار جهود رفع كفاءة وتطوير هيئتي الإسعاف والتأمين الصحي

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان؛ لمتابعة جهود هيئتي الإسعاف والتأمين الصحي، وحضر اللقاء كل من الدكتور محمد جاد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، والدكتور محمد ضاحي، رئيس هيئة التأمين الصحي.

تقديم الخدمات الصحية للمواطنين

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي، اللقاء، مؤكدًا على الدور الذي تقوم به هيئتا الإسعاف والتأمين الصحي في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين، لافتًا إلى ضرورة استمرار جهود العمل على رفع كفاءتهما والتطوير الدائم لهما، بما يعود بالنفع على المواطنين.

وخلال اللقاء، استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، حجم الخدمات المقدمة من هيئة التأمين الصحي خلال عام، إذ يبلغ عدد المنتفعين منها نحو 69.5 مليون منتفع، لافتًا إلى استحداث بعض الأقسام والخدمات العلاجية المتطورة بمستشفيات هيئة التأمين الصحي، والتي من ضمنها خدمة IVUS والـ IFR، وخدمات توسيع وتركيب دعامات الشرايين الطرفية، وزرع الشرايين الصناعية، وخدمات نقل الدم، وحقن الألبيومين لمرضى الكبد، وحقن العلاج البيولوجي، وكذا توفير خدمات الأشعة بالصبغة على الرحم والأنابيب HSG، وإدخال خدمات الأشعة التداخلية.

كما أشار الوزير إلى بعض الجهود الخاصة بهيئة التأمين الصحي، والتي منها مد مظلة التأمين الصحي لحوالي 22 مليون مواطن مصري لم يسبق لهم الانتفاع بمظلة التأمين الصحي، ودعم منظومة التغذية المدرسية لطلاب المدارس (2021 /2022 و2022 /2023)، وكذا المشاركة في الخدمات الصحية المقدمة ضمن مبادرة 100 مليون صحة، والمشروع القومي للقضاء على قوائم الانتظار، وغيرها من الخدمات الأخرى.

رفع كفاءة سيارات الإسعاف

وأشار وزير الصحة خلال اللقاء إلى بعض الخدمات الإسعافية التي تقدمها هيئة الإسعاف، وكذا الحلول المقترحة لمجابهة التحديات التي تواجهها، والمتضمنة مشروع تطوير ورفع كفاءة سيارات الإسعاف المتقادمة، وضم الكوادر المطلوبة لضمان جودة الخدمات المقدمة من هذا المرفق المهم.