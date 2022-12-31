مدبولي: الحكومة لديها موارد لتوفير النقد الأجنبي حتى نهاية 2023

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة لديها موارد لتوفير النقد الأجنبي حتى نهاية العام المالي الحالي، والعام الميلادي المقبل كله، وهناك تحرك بهذه الخطة بشكل جيد جدا، والرئيس عبد الفتاح السيسي، قد وافق على وثيقة سياسة الملكية التي تمكن القطاع الخاص، وجرى إطلاق الوثيقة بالفعل، ووافق الرئيس عليها، وجار متابعة التنفيذ وإبلاغ الرئيس بالنتائج.

وأضاف «مدبولي» خلال مؤتمر صحفي بميناء الإسكندرية، أن الرئيس السيسي، وقع على قانون التعديلات المهمة الخاصة بحماية المنافسة والحياد التنافسي ومنع الممارسات الاحتكارية، وكانت خطوة مهمة جدا، وجرى إقرار القانون، والدولة مستمرة بقوة بتيسير كل الإجرءات لتنبسيط وتيسير الاستثمار، والإجراءات الخاصة باستقرار المنظومة الضريبية، والإعلان عن المنظومة الضريبية بمصر لكي تكون الإجراءات واضحة لكل مستثمر، مشددا على أنه لا توجد جهة بالدولة من شأنها زيادة أو تعديل أو فرض أي رسوم مقابل خدمات إلا بالرجوع لمجلس الوزراء مباشرة.