الحكومة: إنشاء وحدة للرخصة الذهبية في هيئة الاستثمار

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لمتابعة عدد من الملفات.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء، تركيز الحكومة خلال هذه المرحلة، على دفع الجهود لجذب الاستثمار في العديد من القطاعات ذات الأولوية للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن ذلك يتم من خلال خطوات جادة لتذليل كفل المعوقات، والترويج للفرص الواعدة للاستثمار في مصر.

وعرض الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الجهود الخاصة بملف إصدار الرخصة الذهبية، حيث أكد أن هذا الملف يحظى باهتمام كبير في الوقت الراهن، مشيراً إلى أنه تم إنشاء وحدة بالهيئة تختص بـ«الرخصة الذهبية»، وهناك متابعة مستمرة ودقيقة لخطوات إصدار الرخصة مع كل من تقدم للحصول عليها يدوياً أو الكترونياً.

وأضاف هيبة أن هناك تنسيقًا يتم مع رئيس هيئة التنمية الصناعية بهدف الترويج للصناعات، التي يتم العمل على توطينها في مصر، لافتًا إلى أنه تم إعداد دراسات في هذا الشأن، كما تبذل هيئة الاستثمار جهودًا من اجل اتخاذ الإجراءات اللازمة وتقديم تيسيرات واسعة للراغبين فى تنفيذ المشروعات الصناعية المستهدفة.

كما تطرق الرئيس التنفيذي للهيئة إلى الجهود الخاصة بتحديث الخريطة الاستثمارية، مشيرًا إلى التنسيق الذي يتم مع الوزارات المعنية، بهدف الترويج لمختلف الفرص الاستثمارية في السوق المصرية، لتكون هذه الخريطة نافذة واسعة الانتشار لعرض الفرص الواعدة بالقطاعات المختلفة، كما يتم التنسيق أيضاً لعرض الفرص بقطاع الأعمال وكذا القطاع الخاص.

وأكد أنه تم عقد عدة اجتماعات مع عدد من المستثمرين في قطاعات مختلفة، منها صناعة السيارات، وخلافه، بهدف العمل على جذب الاستثمارات، وتوفير احتياجات السوق المحلية والتصدير.