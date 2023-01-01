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هيئة الاستثمار تبحث سبل التعاون مع مستشار حكومة الفجيرة الإماراتية

كتب:

وليد عبد السلام
07:44 م | الأحد 01 يناير 2023
حسام هيبة والمستشار عماد حفناوي

حسام هيبة والمستشار عماد حفناوي

بحث حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعماد حفناوي مستشار حكومة الفجيرة لشؤون المناطق الحرة والأفشور بالإمارات، فرص عقد شراكات استثمارية بين مجتمعي الأعمال في مصر وإمارة الفجيرة خاصة في قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية والبنية التحتية.

واتفق الطرفان على إقامة فعاليات مُشتركة لتطوير أدوات وآليات التحكيم التجاري الدولي وإعداد دورات تدريبية وتوعوية للعاملين بمجال الاستثمار لتعريفهم بتطورات التحكيم الدولي عالميًا خاصة مع ما يُستحدث من أنشطة وممارسات جعلت قدرة الدول على حل النزاعات الاستثمارية ركنا أساسيا في قياس قدراتها التنافسية وجاذبية بيئة الاستثمار الخاصة بها.

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