الهيئة العامة للاستثمار: نقلة نوعية لمستخدمي الخدمات الإلكترونية

التقى المستشار محمد عبد الوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، مع توماسو رودريغيز الرئيس التنفيذي لشركة طلبات وذلك لمناقشة خطط الشركة لزيادة استثماراتها في السوق المصري وتقديم حلول مبتكرة لتوسيع قاعدة عملائها بمصر والتي تعتبر السوق الأكبر لنشاط الشركة في المنطقة.

نقلة نوعية لمستخدمي الخدمات الإلكترونية

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، على أهمية دور الشركة في دعم جهود التحول الرقمي وذلك من خلال التقنيات الجديدة التي تقدمها في هذا المجال، والذي من شأنه أن يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات.

وقال عبد الوهاب، إن الفترة المقبلة ستشهد نقلة نوعية في عدد مستخدمي الخدمات الإلكترونية التي تقدمها المنصات الرقمية المختلفة في مصر خاصة في ظل الطفرة التي تشهدها الدولة في تطوير البنية التكنولوجية والرقمية.

وقد ناقش الجانبان الخطط المستقبلية للشركة داخل مصر في مجال الخدمات الإلكترونية بجانب الاستفادة من الخبرات الشابة المصرية وتوظيفها عبر دعم الشركات الصغيرة العاملة وتشجيعها على التوسع في تقديم خدماتها، وذلك تماشيًا مع جهود الدولة لتحفيز تلك الشركات ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم.

كما تضمن اللقاء مناقشة خطة توسعات الشركة لزيادة قدراتها التشغيلية من خلال إقامة مراكز توزيع تسمي بال dark stores أو متاجر افتراضية جديدة بمختلف محافظات الجمهورية.

توفير أكثر من 2000 فرصة عمل

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة طلبات، على أهمية السوق المصري خاصة في ظل خطة التحول الرقمي الطموحة التي تقوم الدولة المصرية بتنفيذها.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة طلبات، إن الشركة تقوم بتوفير أكثر من 2000 فرصة عمل إلى جانب مجموعة من شركاء التوصيل وتتعاون مع حوالي 12 ألف مقدم خدمة فضلاً عن تواجد مركز خدمات مشترك إقليمي يدعم العملاء للشركة بمصر والذي يقدم خدمة العملاء و دعم المطاعم لجميع دول المنطقة.