تصدير 7 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة عبر مواني البحر الأحمر

شهدت مواني البحر الأحمر حركة نشطة في تداول البضائع، وكذلك فيما يتعلق بمعدل وصول ومغادرة السفن، وبلغ حجم التداول 14 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة.

9 سفن على أرصفة مواني الهيئة

وأعلن المركز الإعلامي التابع للهيئة لمواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن على الأرصفة اليوم الاثنين 9 سفن، فيما سجل حجم التداول 14000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و633 شاحنة، و24 سيارة.

وذكر البيان، أن حركة تداول الواردات سجلت اليوم 7000 طن بضائع، و365 شاحنة، و11 سيارة، فيما سجلت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، و268 شاحنة، و13 سيارة.

وصول 1305 ركاب

وأشار البيان إلى أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لاستقبال السفينة بوسيدون إكسبريس، فيما استقبل أمس السفينتين «الحرية» و«دليلة».

وشهد ميناء نويبع تداول 2400 طن بضائع عامة ومتنوعة، و177 شاحنة، فيما يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفية «سينا»، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1305 ركاب بموانيها.