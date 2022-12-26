تصدير 55 ألف طن فوسفات من ميناء سفاجا إلى الهند

شهدت مواني البحر الأحمر نشاطاً ملحوظاً في تداول البضائع العامة والمتنوعة، وكذلك انتظام حركة وصول السفن ومغادرتها، وبلغ حجم التداول اليوم 68 ألف طن.

6 سفن على أرصفة مواني الهيئة

وأعلن المركز الإعلامي التابع للهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن التي تواجدت على أرصفة مواني الهيئة اليوم الاثنين 6 سفن، حيث تم تداول 68000 طن بضائع عامة ومتنوعة، و847 شاحنة و83 سيارة.

وأوضح بيان الهيئة، أن حركة الواردات سجلت 3000 طن بضائع، و483 شاحنة، و59 سيارة، فيما سجلت حركة الصادرات 65000 طن بضائع، و364 شاحنة، و24 سيارة.

وذكر بيان الهيئة، أن ميناء سفاجا يشهد اليوم استقبال السفينتين «الحرية» و«دليلة»، ومغادرة السفينة «أبو الأبيض»، وعلى متنها 55 ألف طن فوسفات متجهة للهند.

تداول 1400 طن بضائع عامة بميناء نويبع

وشهد ميناء نويبع اليوم تداول 1400 طن بضائع عامة ومتنوعة، و219 شاحنة، حيث يستعد الميناء اليوم لاستقبال السفينتين «آيلة» و«بريدج»، فيما شهد الميناء أمس وصول وسفر ثلاث سفن، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1200 راكب بموانيها.