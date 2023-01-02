أسعار الفراخ والبط والبيض في بورصة الدواجن ببنها اليوم.. استقرار نسبي

شهدت أسعار الفراخ البيضاء في أسواق القليوبية استقرارا نسبيا وفق المعلن من بورصة الدواجن الرئيسية بسندنهور في مركز بنها، وكذلك اتحاد منتجي الدواجن، اليوم الاثنين، إذ تراوح سعر كيلو الدواجن البيضاء بين 44 و45 جنيها، وسط إقبال متوسط من المواطنين للتداول في الأسواق.

«الوطن» تستعرض أسعار الفراخ البيضاء في القليوبية، وفق ما أعلنه اليوم بيان بورصة الدواجن الرئسية ببنها في محافظة القليوبية، واتحاد منتجي الدواجن، وكذلك أسعار البط بأنواعه والكتاكيت والبط والفراخ والرومي، إضافة إلى سعر طبق البيض بأصنافه.

وبلغت أسعار الفراخ البيضاء وفق بيان بورصة الدواجن الرئيسية ببنها، واتحاد منتجي الدواجن، التالي:

لحم الفراخ البيضاء.. الكيلو من 44 إلى 45 جنيها.

الفراخ الساسو.. الكيلو من 59 إلى 60 جنيها.

الفراخ البلدي.. الكيلو من 59 إلى 61 جنيها.

الفراخ الأمهات الأبيض.. الكيلو من 41 إلى 42 جنيها.

أسعار الكتاكيت اليوم

وسجلت أسعار الكتاكيت اليوم، وفق بيان بورصة الدواجن الرئسية واتحاد منتجي الدواجن، التالي:

كتكوت أبيض عمر يوم من 9.25 إلى 9.50 جنيه.

كتكوت ساسو عمر يوم من 4.50 إلى 4.75 جنيه.

كتكوت بلدي عمر يوم من 4 إلى 4.50 جنيه.

كتكوت بط فرنساوي عمر يوم من 6.50 إلى 7.50 جنيه.

كتكوت بط مسكوفي عمر يوم من 15 إلى 16 جنيها.

كتكوت بط مولارد عمر يوم من 15 إلى 16 جنيها.

أسعار كيلو البط بأنواعه

وتضمنت أسعار الدواجن سعر كيلو لحوم البط بأنواعه، وفق بيان البورصة الرئيسية بالقليوبية واتحاد منتجي الدواجن، كالتالي:

بط فرنساوي الكيلو 24 إلى 24.5 جنيه.

بط مسكوفي الكيلو 47 إلى 47.25 جنيه.

بط مولارد الكيلو 31 إلى 32.50 جنيه.

أسعار الكتكوت الرومي والسمان بأنواعه

وكشف بيان بورصة الدواجن الرئيسية ببنها في محافظة القليوبية، أن أسعار الكتكوت الرومي سجلت الآتي:

كتكوت رومي أسمر عمر يوم 17 جنيها.

كتكوت رومي عمر يوم 16.5 جنيه.

كتكوت رومي برونزي عمر يوم 17 جنيها.

كتكوت رومي برونزي 500 جرام 45 يوما 44.50 جنيه.

كتكوت سمان أبيض عمر يوم 3 جنيهات.

كتكوت سمان أسمر بري عمر يوم 2.50 جنيه.

كتكوت سمان هجين بياض عمر 14 يوما 6 جنيهات.

أسعار البيض اليوم

وسجلت أسعار البيض بأصنافه وفق بيان بورصة الدواجن الرئيسية بسندنهور بمركز بنها، التالي :

بيض أحمر طبق 30 بيضة من 84 إلى 85 جنيها.

بيض أبيض طبق 30 بيضة من 80 إلى 81 جنيها.

بيض بلدي طبق 30 بيضة من 83 إلى 84 جنيها.