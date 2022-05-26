«بيطري القليوبية»: 1500 مزرعة دواجن في المحافظة تعمل بكامل بطاقتها

قالت أمل عبدالفتاح مديرة الطب البيطري بالقليوبية، إن عدد مزارع الدواجن على مستوى المحافظة زاد عما كان عليه من قبل، إذ أن عدد المزارع على مستوى المحافظة يتجاوز الـ3 الآف مزرعة، ولكن لم تكن جميعها تعمل، وحاليًا باتت هناك 1500 مزرعة تعمل بكل طاقتها.

تحصين الدواجن بعقاقير مجانية

وأضافت «عبدالفتاح»، خلال استضافتها ببرنامج «مصر بتتبني»، على فضائية «إكسترا نيوز» الفضائية، أن الوصول بإنتاج المزارع لما هي عليه في الوقت الحالي سببها جهود الدولة والقطاع الخاص في زيادة الإنتاج الداجني في مصر، وبذلت الدولة مجهودات كبرى لتحصين الدواجن بالعقاقير بشكل مجاني.

واستطردت: «الدولة وجهت بالتحصين المجاني للدواجن، وفيه متابعة ميدانية وترصد للمزارع وتتبع في الأسواق، وبنسحب عينات من الأسواق وبنتتبع وجود المرض، والحمد لله في الفترة الحالية معندناش أي بلاغات أو نفوق بداخل المزارع بخصوص إنفلونزا الطيور».

وأوضحت: للقضاء على عشوائية تربية الدواجن في مصر قدمت الدولة قروضًا ميسرة بنسبة 5%، ومتناقصة لأصحاب المزارع من أجل التحويل من النظام المفتوح للنظام المغلق، وتطوير المزارع العشوائية والحفاظ عليهم.

وتابعت: «نسعى للحفاظ على المزارع اللي اتبنت بشكل عشوائي، ونطورها للحفاظ على العاملين وإنتاجها، وهناك الكثير من الدورات والتدريبات وورش العمل التي تتم بالتعاون مع الوزارة والمديريات كقطاع حكومي والقطاع الخاص».