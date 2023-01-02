دار الإفتاء للزوجين: احذرا من الغياب والسهر والتأخير خارج المنزل

وجهت دار الإفتاء نصيحة للزوجين ضمن حملة لتسكنوا إليها وعاشروهن بالمعروف ومن أجل حياة سعيدة، قالت فيها: «احذرا من الغياب والسهر والتأخير المستمر خارج المنزل بدون أسباب تقتضي ذلك.إن ذلك مما يكثر من المشكلات، ويهدم الثقة بين الزوجين، ومن وضع نفسه موضع التهم فلا يلومن إلا نفسه، وعلى الزوجين أن يعلما أنه يُكرَه لهما أن يطيلا السهر مع الغرباء وخصوصا خارج المنزل لما يترتب على ذلك من مشكلات اجتماعية كبيرة، وعليهما أن يكثرا من الحديث مع بعضهما أو النظر في أمر الأولاد وإصلاح شؤونهم».

دليل الأسرة المصرية

وأكدت دار الإفتاء ضمن دليل الأسرة المصرية الذي تم إصداره الشهر الماضي: «أنه لا يخفى أن تحلي الزوجين بسمات القدوة الحسنة في أنفسهما وكذا تجاه بعضهما البعض له من التأثير المهم والمباشر في تكوين الأبناء وتشكيل سلوكياتهم الإيجابية وغرس الأخلاق الحسنة والقيم الطيبة على مدار مراحل عمرهم، فهما المصدر الأساسي لترجمة المعاني المجردة للأخلاق والمعارف الإنسانية والقيم المجتمعية بصورة عملية، وهذا متفرع عن مسئولية الرعاية المقررة في الحياة الأسرية».

القدوة الحسنة

وتابعت دار الإفتاء: «كما أرشدنا الشرع الشريف إلى عدة إجراءات يمكن من خلالها ترسيخ القدوة الحسنة في نفوس الأبناء، والتي منها: ضرورة تنمية ذواتهم بتلبية حقوقهم واحتياجاتهم من حسن اختيار الزوجين بعضهما بعضًا وفق معايير الكفاءة، وانتقاء أحسن الأسماء لهم، ورعايتهم رعاية متكاملة تشمل مختلف الجوانب بدنيًّا وصحيًّا وتعليميًّا وتربويًّا وعبر مراحلهم المتعاقبة».

واستكملت الإفتاء: «ومنها: تزويدهم بالخبرات والمعارف اللازمة الإنسانية والدينية والحياتية لتكوين تصور صحيح عن ذاتهم وعن الآخرين، مع ضبط سلوكياتهم الكامنة من خلال الأساليب والوسائل السوية خاصة التي تراعي أسلوب العصر، وامتثال المعاني الواردة في قولِه صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيرنَا، وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبيرِنَا»، حيث قرر أن أَوْلَى الناس بالرحمة هم الأولاد في مراحل عمرهم المختلفة».