رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

رئيس القناة الوثائقية الجديدة يشيد بتصميم الشعار.. حروف عربية عريقة

كتب:

نرمين عفيفي
10:44 ص | الإثنين 02 يناير 2023
رئيس القناة الوثائقية الجديدة

رئيس القناة الوثائقية الجديدة

أشاد الإعلامي شريف سعيد، رئيس القناة الوثائقية الجديدة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بتصميم شعار القناة، موجهًا الشكر لمصمم الشعار، وذلك عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك».

الكلمة بلغة عربية فصحى وواضحة

وكتب رئيس القناة الوثائقية الجديدة في منشوره: «رُوعي أن تكون الكلمة بلغة عربية فصحى وواضحة، فهي لغة الضاد التي نفخر بها جميعًا ونبذل قصارى جهدنا للحفاظ على سلامتها فيما قدمناه من أعمال عبر الأعوام الماضية، النقوش الممتزجة بالشارة بدءًا من اليمين مستوحاة من رموز "حجر رشيد"، حيث الهيروغليفية والديموطيقية واليونانية، وصولًا إلى حروفنا العربية العريقة في نهاية الشارة».

التصميم به تنويه عن الروافد المختلفة 

وأضاف رئيس القناة الوثائقية الجديدة: «التصميم به تنويه عن الروافد المختلفة التي كونت عراقة الشخصية المصرية وطبقات حضارتها عبر آلاف السنوات، اللون الذهبي إشارة إلى ما ننتوي بمشيئة الله وفضله أن تكون في أصالته الأعمال المقدمة عبر الشاشة من وثائقيات تحترم عقل ووجدان المُشاهد المصري والعربي، جديرٌ بالذكر أن الشارة من تصميم زميلنا الأستاذ «أحمد حسين» مدير المركز الإبداعي بالقناة.. نسأل الله التوفيق».

اقرأ المزيد:

رؤساء تحرير وكُتاب: القناة الوثائقية تحدٍّ كبير.. والمهنية والاحتراف أهم عوامل النجاح

خبراء وأساتذة إعلام: القناة الوثائقية ستسهم في رفع الوعي والمعرفة وضبط حالة فوضى المعلومات

نواب: القناة الوثائقية نقلة نوعية فى استراتيجية الإعلام المصري.. وحائط صد أمام الغزو الفكري

مؤرخون: حفظ التاريخ يبدأ من انطلاق القناة الوثائقية.. وستكون مرجعا للطلاب والباحثين
بقلم نرمين عفيفي