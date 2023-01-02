رئيس القناة الوثائقية الجديدة يشيد بتصميم الشعار.. حروف عربية عريقة

أشاد الإعلامي شريف سعيد، رئيس القناة الوثائقية الجديدة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بتصميم شعار القناة، موجهًا الشكر لمصمم الشعار، وذلك عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك».

الكلمة بلغة عربية فصحى وواضحة

وكتب رئيس القناة الوثائقية الجديدة في منشوره: «رُوعي أن تكون الكلمة بلغة عربية فصحى وواضحة، فهي لغة الضاد التي نفخر بها جميعًا ونبذل قصارى جهدنا للحفاظ على سلامتها فيما قدمناه من أعمال عبر الأعوام الماضية، النقوش الممتزجة بالشارة بدءًا من اليمين مستوحاة من رموز "حجر رشيد"، حيث الهيروغليفية والديموطيقية واليونانية، وصولًا إلى حروفنا العربية العريقة في نهاية الشارة».

التصميم به تنويه عن الروافد المختلفة

وأضاف رئيس القناة الوثائقية الجديدة: «التصميم به تنويه عن الروافد المختلفة التي كونت عراقة الشخصية المصرية وطبقات حضارتها عبر آلاف السنوات، اللون الذهبي إشارة إلى ما ننتوي بمشيئة الله وفضله أن تكون في أصالته الأعمال المقدمة عبر الشاشة من وثائقيات تحترم عقل ووجدان المُشاهد المصري والعربي، جديرٌ بالذكر أن الشارة من تصميم زميلنا الأستاذ «أحمد حسين» مدير المركز الإبداعي بالقناة.. نسأل الله التوفيق».