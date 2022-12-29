نواب: القناة الوثائقية نقلة نوعية فى استراتيجية الإعلام المصري.. وحائط صد أمام الغزو الفكري

أشاد عدد من نواب لجنتى الثقافة والإعلام بمجلسى النواب والشيوخ بمجهودات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لدعم استراتيجية عمل الإعلام المصرى ووضعه فى مكانته المستحقة، مثمنين خطوتها الأخيرة بإطلاق قطاع للإنتاج الوثائقى وقناة وثائقية، لتوثيق ما يدور على أرض الوطن سواء فى الماضى أو الحاضر.

وكيل إعلام النواب: واثقون من قدرة القناة الجديدة على النجاح في مهمتها

ومن جانبه قال الدكتور نادر مصطفى، وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية قامت خلال الفترة الماضية بنقلة نوعية فى خريطة واستراتيجية عمل الإعلام المصرى، وذلك بإطلاقها قناة القاهرة الإخبارية لتكون منبراً إخبارياً إقليمياً، وتلاها إعلان الشركة عن إطلاقها قطاعاً للإنتاج الوثائقى وقناة وثائقية جديدة لتوثيق كافة الأحداث التى تجرى على أرض مصر خلال المرحلة الحالية وعلى مدار التاريخ.

وأشار «مصطفى»، فى تصريحاته لـ«الوطن»، إلى أن هناك أولوية خلال الفترة المقبلة لإنتاج أفلام وثائقية من شأنها بناء وعى المواطن تجاه كافة المتغيرات والأحداث التى تجوب محيطه، لا سيما المشروعات القومية التى قطعت الدولة شقاً كبيراً من التحدى لتشييدها لإبراز حجم التحديات وقدرة الدولة على مواجهتها بشكل محترف وموضوعى.

وأشار وكيل لجنة الإعلام بمجلس النواب إلى أن توثيق الأحداث والمتغيرات التى تحيط بالمواطن وتهم حياته اليومية يُعد أولى الأولويات، بحسب رأيه، مؤكداً ثقته فى أن تنجح القناة الوثائقية الجديدة فى القيام بهذا الدور.

واختتم وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب حديثه مثمناً مجهودات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لإعادة الإعلام المصرى لنصابه الحقيقى ورفع دوره التوعوى من خلال مبادراتها المتميزة وشبكة قنواتها التى تُعد منبراً أساسياً للحقيقة.

وكيل «ثقافة الشيوخ»: سلاح قوي ومهم لحفظ الحقائق

وفى سياق متصل قالت النائبة سها سعيد، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية اتبعت نهجاً إعلامياً فريداً من نوعه للقيام بالدور الإعلامى التوعوى تجاه المجتمع وحمايته من الغزو الفكرى الممنهج، والحفاظ على الهوية المصرية الممتدة عبر التاريخ، مؤكدة أن تدشين قناة وثائقية لتوثيق كافة الأحداث التى تجرى على أرض الوطن يأتى انطلاقاً من الدور الوطنى والمجتمعى لحماية الهوية المصرية والتاريخ والتراث المصرى.

وأوضحت النائبة سها سعيد، فى تصريحاتها لـ«الوطن»، أن الأجيال الحالية محاصرة من قبَل وسائل إعلام حديثة تحمل معلومات فكرية وذهنية مغلوطة، حسب قولها، وبالتالى وجود قناة وثائقية لتوثيق كافة الأحداث والمجريات التى تحدث على أرض الوطن يُعد بمثابة سد وحائط منيع لتلك الوسائل المسمومة التى تستهدف عقول الشباب من أبناء الشعب.

وأشارت وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ إلى ضرورة اتباع كافة أساليب التحديث والتطوير لوسائل التوثيق المرئية كونها سلاحاً قوياً ومهماً لحفظ الحقائق وسردها للأجيال المتلاحقة وحماية عقولهم باعتبارها حائط صد أمام الغزو الفكرى والأفكار المتطرفة.

وبسؤالها عن أولى أولويات عمل القناة الوثائقية خلال المرحلة المقبلة قالت وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ إن أولى أولويات عمل القناة خلال الأيام المقبلة ترتكز على كشف الحقائق والتعريف بتاريخ الأمة العربية وإبراز حضارتها وذلك فى إطار دعم وتعزيز الهوية لدى نفوس المواطنين.

واختتمت وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ حديثها مؤكدة أن القناة الوثائقية الجديدة ستنجح فى توثيق الحقائق وشرحها بشكل مفصل للأجيال المقبلة، لا سيما بعد التجربة الناجحة لوحدة الأفلام الوثائقية على مدار أكثر من 4 أعوام ماضية، أنتجت فيها العديد من الأفلام التاريخية والسياسية والوطنية، وكذلك الأفلام الوثائقية التى تهتم بالهوية والقوى الناعمة والفنون.

وقال النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن إطلاق القناة الوثائقية يُعد استكمالاً لاستراتيجية «المتحدة» للإعلام التى أطلقتها فى عام ٢٠٢٠.

وأكد النائب محمود القط، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الشركة المتحدة أصبحت مؤسسة إعلامية متكاملة لها دور كبير فى عودة الدور الحقيقى للإعلام المصرى، وعودة ثقة المشاهد المصرى والعربى، وفق سياسات إعلامية متنوعة ومتعددة ومنها القناة الوثائقية وقطاع الإنتاج الوثائقى، أحدث خطوات الشركة.

وأشار إلى أن الإنتاج الوثائقى مهمة شاقة وتحدٍّ كبير ومصدر مهم من مصادر المعرفة والوعى ومرجعية مرئية تحمل معلومات مسرودة عن كافة الأحداث التى مضى عليها فترة من الزمن.

وأضاف أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ فى حديثه عن أهمية القناة الوثائقية أن جميع المؤسسات العالمية لها قنوات وثائقية تمرر من خلالها الرسالة الإعلامية التى تريد أن يراها المتلقى وتحقق بها أهدافها من خلال الأفلام الوثائقية والأدوات الإعلامية الوثائقية المختلفة، وهنا سيكون للقناة الوثائقية المصرية دور كبير فى ظهور الكثير من الحقائق وتوثيق الأحداث وإحياء التاريخ بالشكل الذى يليق بمكانة مصر التاريخية، ووفق المعايير المهنية والاحترافية.