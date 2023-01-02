«القاهرة الإخبارية»: 75% من البريطانيين يشعرون بالندم بعد «البريكست»

بعد عامين من خروج بلادهم من التكتل الأوروبي، يُمني البريطانيون أنفسهم بالعودة إلى الاتحاد الأوروبي مرة أخرى، وهو ما كشفه استطلاع للرأي أجرته إحدى الصحف في المملكة المتحدة، الذي كشف عن رفض ثلثي الشعب «البريكست»، وبحسب سامية الأطرش، عضو حزب المحافظين البريطاني، فإن 75% من البريطانيين يشعرون بالندم وفق استطلاع أجرته صحيفة الإندبندنت، بعد «البريكست».

البريطانيون إذا عاد بهم الزمن لن يصوّتوا بنعم على استفتاء «البريكست»

وذكرت عضو حزب المحافظين لـ«القاهرة الإخبارية» من العاصمة لندن، أن البريطانيين إذا عاد بهم الزمن إلى الوراء فلن يصوّتوا بنعم على استفتاء «البريكست»، لقناعتهم التي توصلوا إليها بعد 6 سنوات من التصويت للخروج، يرجع إلى الحالة الاقتصادية والمعيشية والركود والتضخم التي تمر بها البلاد وتفاقمت بعد جائحة كورونا واندلاع الأزمة الروسية الأوكرانية.

المملكة المتحدة تعيش حالة من التخبط السياسي

وأضافت «الأطرش» أن المملكة المتحدة تعيش حالة من التخبط السياسي وهو ما وضح جليًا في تعيين 4 رؤساء للحكومة، حتى تم الاستقرار على ريشي سوناك، رئيس الوزراء الحالي، موضحة أنها لا تتصور أن يؤثر أي استفتاء في العودة إلى التكتل الأوروبي، لأن السياسيين الذين يمتلكون زمام الأمور في المملكة المتحدة، هم من صوّتوا على «البريكست» وأي تغيير في مواقفهم سيكون اعترافًا ضمنيًا بفشلهم، وهو ما سيؤثر عليهم في الانتخابات المقررة، عام 2024.