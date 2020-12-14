استطلاع رأي: ثلثا البريطانيين يعتقدون أن التعامل مع البريكست سيئ

أظهر استطلاع حصري للرأي أن ما يقرب من ثلثي البريطانيين يعتقدون أن رئيس الوزراء بوريس جونسون تعامل مع خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) بشكل سيئ.

وذكرت صحيفة "إيفيننج ستاندارد" البريطانية، التي نشرت الاستطلاع الذي أجرته شركة إبسوس موري، أنه جاء بأغلبية 63%، الذين صوتوا بأن أداء حكومة بريطانيا كان سيئا في ما يتعلق بمغادرة الاتحاد الأوروبي، بينما قال 28% فقط إنها قامت بذلك بشكل جيد.

ويأتي الاستياء وسط مخاوف من خروج بريطانيا من الكتلة التجارية للاتحاد الأوروبي دون اتفاق في 31 ديسمبر الجاري.

لكن رئيس الوزراء في داونينج ستريت شعر بالارتياح؛ لأن صعود رئيس حزب العمال والمنافس الرئيسي له كير ستارمر يبدو أنه توقف - وفقد حزبه تقدمه القصير على المحافظين.

ويشعر معظم البريطانيين بالرضا عن مساعدة الحكومة في تقديم لقاح كوفيد –19، والذي قد يفسر التحسن في حظوظ جونسون الانتخابية.

وأصبحت حصص التصويت الآن متعادلة - بحصول حزب المحافظين على نسبة تأييد 41 % (بزيادة أربع نقاط منذ أكتوبر) والعمال 41 % (بانخفاض 1%)، والديمقراطيون الأحرار 6 % (بانخفاض 2%).وبعد عام من الانتخابات العامة في ديسمبر 2019، فحصت إبسوس موري أداء حكومة جونسون في مجموعة من القضايا لإصدار بطاقة أداء في عامه الأول.

ووجدت أن الغالبية العظمى، أو 80%، يقولون إن الحكومة قامت بعمل جيد في إيصال اللقاح إلى المملكة المتحدة، بما في ذلك 74% من مؤيدي حزب العمال.

فيما يقول 70% ممن جرى استطلاع رأيهم إن الحكومة قامت بعمل سيئ في فحوصات الكشف عن الفيروس وتتبع المخالطين للمصابين، حيث من المفترض أن يقوم النظام بوقف تفشي فيروس كورونا من خلال تعقب المصابين.

وفي ما يتعلق بمعالجة جونسون الشخصية لأزمة "كوفيد-19"، يقول الاستطلاع إن حوالي 37% يرون إنه قام بعمل جيد، لكن 46% يقولون إن أداءه كان سيئًا.

وكشف الاستطلاع أن أداء زعيم حزب العمال كان جيدًا بنسبة 31%، فيما يعتقد 23% فقط أن أداءه سيئ.

ويقول ما يقرب من النصف، أو 49%، ممن جرى استطلاع رأيهم، إن الحكومة قامت بعمل سيئ في تعظيم تأثير بريطانيا على المسرح الدولي، بينما يقول 33% إنها قامت بعمل جيد في هذا المجال.

ويقول 48% من المشاركين إن جونسون أدى في منصبه كما توقعوا. وقال الثلث، أو 34%، إنه كان أسوأ مما توقعوا، بينما قال 15% إنه أفضل من توقعاتهم.

وتظهر تقييمات الرضا الشهرية ارتدادًا تصاعديا لرئيس الوزراء والحكومة، على الرغم من أنها لا تزال سلبية بشكل عام. وكشف الاستطلاع إن حوالي 42% من البريطانيين راضون عن أداء جونسون، بزيادة تسع نقاط، في حين أن 50% غير راضين عنه.

وبالنسبة لرئيس حزب العمال يقول حوالي 38% إنهم راضون عنه، بانخفاض من 45% في أكتوبر، و33% غير راضين.

وبين أنصار حزب العمال، انخفضت درجة الرضا عنه من 68% إلى 56%.

ولا يزال زعيم الحزب الديمقراطي الأحرار الجديد، إد ديفي، يكافح من أجل الحزب، حيث كشف الاستطلاع أن حوالي 15% من البريطانيين راضون عنه، و29% غير راضين - في حين أن الأغلبية، 57%، لا يعرفون ما يكفي عنه ليقولوا في أي من الاتجاهين.

أما بشأن الاقتصاد، يعتقد حوالي 63% أن الأمور ستزداد سوءًا خلال العام المقبل، بانخفاض ثماني نقاط، بينما يعتقد 27% أن الأمور ستتحسن، بزيادة 12%.